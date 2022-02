CF Montréal: prolongation de contrat pour Mathieu Choinière

À la veille du début de la saison en Major League Soccer, le CF Montréal avait une grande nouvelle à annoncer à ses partisans, samedi : le Québécois Mathieu Choinière a signé une prolongation de contrat pour 2023 et 2024, entente qui est également assortie d’une option pour 2025.

«Nous sommes contents que Mathieu continue avec nous, a déclaré le directeur sportif du CF Montréal, Olivier Renard, par voie de communiqué. Cette prolongation de contrat est à l’image de la philosophie du club c’est-à-dire de faire confiance aux jeunes joueurs et s'ils sont Québécois comme Mathieu c'est encore mieux.»

Choinière, qui a eu 23 ans le 7 février dernier, évolue avec l’organisation depuis plus de dix ans alors qu’il avait rejoint l’Académie en 2011. Il a été le premier joueur à faire partie des équipes U13, U14, U16, U18 et U19 avant de rejoindre l’équipe première en MLS, le 17 juillet 2018.

C’est la saison dernière qu’il a véritablement fait sa place avec l’équipe première, disputant 26 matchs, dont 24 comme titulaire, et 1992 minutes de jeu, marquant deux buts. En cinq saisons en MLS, il comptabilise maintenant 48 matchs dont 30 départs, et 2755 minutes de jeu. Choinière a notamment aidé le Club à remporter le Championnat canadien en 2019 et en 2021.

«Il a connu des moments difficiles avec une blessure qui l’a écarté du terrain pendant plusieurs mois, mais il est revenu en force à une nouvelle position en prouvant ses qualités, a également reconnu Renard. On espère qu’il continuera à progresser.»

Sur la scène internationale, Choinière a participé à son premier camp avec l’équipe nationale canadienne senior en septembre 2018. En juin dernier, son nom avait été inscrit sur la liste provisoire pour la Gold Cup 2021. Il a fait ses débuts avec le programme canadien en 2013 à l’âge de 14 ans.