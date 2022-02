Cinéma jeunesse: financement de près de 80 000 $ pour un festival de films pour enfants

Le Festival international du Film pour Enfants de Montréal (FIFEM) bénéficiera d’une aide financière de près de 80 000 $ de la part du gouvernement du Québec.

Le FIFEM, qui débute sa 25e édition, a pour but d’intéresser les enfants au monde du cinéma et, d’ainsi, former les cinéphiles de demain. L’investissement de 79 500 $ offert par la Société de développement des entreprises culturelles (SODEC) permettra aux organisateurs du FIFEM de continuer à offrir une programmation riche touchant tous les horizons.

«Le cinéma est une merveilleuse porte d'entrée vers le monde de la culture québécoise pour les jeunes», a indiqué par communiqué samedi la ministre de la Culture et des Communications, Nathalie Roy, en ajoutant que le gouvernement est fier de pouvoir souligner le 25e anniversaire de l’événement.

«Un quart de siècle à innover pour permettre aux cinéphiles de demain de découvrir des œuvres d'ici et d'ailleurs. Je souhaite à tous d'y découvrir des œuvres qui les marqueront et leur donneront le goût du cinéma pour toute leur vie», a-t-elle ajouté.

Présent depuis 1998, le festival se donne pour mission d’être la principale référence canadienne en matière d’éducation cinématographique et de diffusion du cinéma d’auteur destiné à la jeunesse tant auprès du milieu de la diffusion que des bailleurs de fonds tout en étant un rendez-vous incontournable pour les parents et enseignants avides de partager leur passion du cinéma et de l’Autre.

Le FIFEM se déroulera à Montréal jusqu’au 6 mars prochain.

