FOLEY FORGET, Marguerite



À Huntingdon, le mardi 22 février 2022, à l'âge de 94 ans, est décédée Marguerite Foley Forget.Elle laisse dans le deuil ses fils Gilles(Suzanne) et Daniel (Suzanne) ainsi que plusieurs parents et amis.Prédécédée de ses frères Berth, Harold, Francis et West et de sa soeur Eileen.La famille accueillera parents et amis, le samedi 23 avril de 11h à midi, au :RODRIGUE MONTPETIT & FILS INC.170 RUE CHÂTEAUGUAYHUNTINGDON QC450-264-5331suivi d'une liturgie de la Parole au salon à midi. Inhumation au cimetière Saint-Joseph de Huntingdon.