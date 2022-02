DEGUIRE (née DESMARAIS)

Denise



À Vaudreuil-Dorion, le 20 février 2022, à l'âge de 78 ans, est décédée madame Denise Desmarais, épouse de feu monsieur Marcel Deguire.Elle laisse dans le deuil ses enfants Roger (Suzane), Sylvain, Alain (Chantal) et Annie (Yannick), ses petits-enfants Fanny (Olivier), Julien, Valérie (Jérémy), Charles, Maude, Noah et Elie, son arrière-petite-fille Jeanne, sa soeur Nicole ainsi que de nombreux parents et amis.La famille recevra les condoléances le samedi 5 mars 2022 de 13h à 17h:www.maisonfuneraireroussin.comUne cérémonie commémorative aura lieu en ce jour à 16h30, à la maison funéraire.Des dons à Parkinson Québec pourront être faits en sa mémoire.