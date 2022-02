GAGNON, Germaine



À Châteauguay, le 28 décembre 2021, à l'âge de 82 ans, est décédée Mme Germaine Gagnon, épouse de M. Jean-Guy Gagnon.Outre son époux, elle laisse dans le deuil ses enfants Nathalie (Daniel), Jean-François (Caroline), ses petits-enfants Olivier, Clara, Jean-Mathieu et Émanuèle, ses arrière-petits-enfants Elliot, Annabelle et Benjamin, ses soeurs Georgette et Marguerite (Hans) ainsi que plusieurs autres parents et amis.La famille recevra parents et amis au complexe funéraire:96, BOUL. ST-JEAN-BAPTISTECHÂTEAUGUAY, 450 699-9919www.alexandrenicole.comle dimanche 6 mars entre 13h30 et 16h30, suivi de la cérémonie en la chapelle du complexe.