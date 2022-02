Défaite gênante du Rocket

Le Rocket de Laval voudra assurément oublier rapidement sa défaite contre les Senators de Belleville, samedi à la Place Bell. En avance 3 à 0 avec un peu moins de 11 minutes restantes au temps réglementaire, le club-école du Canadien de Montréal s’est incliné 4 à 3.

Cole Reinhardt est celui qui a légèrement redonné espoir aux visiteurs à mi-chemin en troisième période, quand il a glissé la rondelle sous les jambières du gardien Cayden Primeau.

Un peu plus de deux minutes plus tard, Roby Jarventie réduisait l’écart à un seul but. Puis, 32 secondes après cette réussite, Michael Del Zotto a secoué les cordages à son tour pour ramener les deux équipes à égalité.

Le match semblait se diriger en prolongation quand Jesse Ylonen a écopé d’une punition mineure pour avoir donné de la bande, alors qu’il ne restait que 59 secondes au temps réglementaire. Jarventie n’a eu besoin que de cinq secondes avant de faire payer les hommes de Jean-François Houle. Du même coup il mettait fin à une séquence de neuf victoires à domicile du Rocket, qui n’avait pas perdu à la Place Bell depuis le 1er décembre.

Malgré la défaite, Primeau a réussi 40 arrêts sur 44 lancers, tandis que son vis-à-vis, Kevin Mandolese, a effectué 29 arrêts dans la victoire.

Smith-Pelly prend ses aises

L’attaquant Devante Smith-Pelly semble avoir trouvé ses aises avec le Rocket, lui qui a inscrit un but dans un deuxième match de suite.

En deuxième période, l’athlète de 29 ans a profité d’un relais du défenseur Tory Dello pour s’amener à la gauche du gardien Kevin Mandolese et le battre d’un tir à sa droite.

Il s’agissait du deuxième point de la rencontre de Smith-Pelly, lui qui avait aussi amassé une mention d’aide sur le premier filet du Rocket, une réussite de Dello, en première période. L’arrière Sami Niku a aussi amassé deux points, puisqu’il s’est fait complice de chacun des deux premiers buts des siens.

Smith-Pelly, qui en est à son deuxième passage en carrière dans l’organisation du Tricolore, compte cinq points en 12 matchs avec le Rocket, dont trois à ses deux derniers.

Le Québécois Rafaël Harvey-Pinard a inscrit le troisième filet des siens. Les favoris de la foule étaient en désavantage numérique quand le patineur de 23 ans s’est amené en zone adverse à deux contre un en compagnie du défenseur Xavier Ouellet. Harvey-Pinard a opté pour un tir dans la partie supérieure du filet, ce qui s’est avéré être la bonne décision.

Le Rocket aura la chance de se reprendre, lui qui disputera ses cinq prochains duels à domicile, en commençant avec deux matchs contre les Monsters de Cleveland, lundi et mercredi.

