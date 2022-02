Des plaintes syndicales indécentes

Les infirmières ont travaillé dur pendant la pandémie. Des absences temporaires et des départs ont causé une pénurie de personnel qui a mis une pression terrible sur le personnel en place alors que les besoins étaient criants.

Individuellement, on ne dira jamais assez merci à nos infirmières. Cependant, le fait pour une profession de jouer vaillamment son rôle n’autorise pas son syndicat à tout faire. Et à faire des affronts au reste de la société.

La guérilla à laquelle se livre présentement la FIQ (avec d’autres syndicats) dépasse les limites de l’acceptable. La FIQ explicitait cette semaine sa plainte contre le gouvernement québécois devant le Tribunal du travail. Le syndicat dénonce une « entrave aux activités syndicales » ainsi qu’une « négociation de mauvaise foi ».

Dans le cadre de nos lois du travail, ces plaintes sont recevables. Mais il faut quand même aller voir de quoi on se plaint. Ils dénoncent l’arrêté ministériel 071, celui qui octroyait un milliard (mille millions) de primes salariales aux infirmières elles-mêmes.

Énormes primes

On se plaint parce que ce milliard n’a pas été discuté et négocié à leur convenance. Pourtant, ce milliard s’ajoute aux hausses salariales déjà négociées et incluses dans la convention collective. Un milliard de primes payées par les contribuables pour attirer le personnel nécessaire pour donner les soins.

Le syndicat argumente que dans l’année précédente, les négociateurs du gouvernement évoquaient la limite à la capacité de payer des contribuables pour dire que de telles sommes n’étaient pas disponibles. Donc on leur aurait menti !

Quelle foutaise ! Évidemment que le gouvernement, dans la crise de la pandémie, a dépensé des sommes bien au-delà de notre capacité de payer. D’où les milliards d’endettement ! Parmi les dépenses d’urgence autorisées pour éviter le pire, il y a eu ces sommes colossales pour les infirmières. Il n’y a aucun scandale pour toute personne de bonne foi.

À l’ONU

La FIQ a aussi porté plainte à l’Organisation internationale du travail, une branche de l’ONU chargée d’éviter les abus au travail. Leur cause : le temps supplémentaire obligatoire. Le syndicat porte plainte en vertu des articles... sur les travaux forcés !

C’est une insulte envers les Québécois ! C’est aussi une insulte aux véritables victimes du travail forcé dans des régimes autoritaires. Bien sûr, le TSO est une plaie et nos gouvernements doivent réorganiser le travail pour y mettre fin. Travailler 16 heures consécutives représente un problème pour les infirmières et un risque pour les patients.

Mais les plaintes à l’ONU s’appliquent à de véritables victimes du travail forcé, dans des pays peu démocratiques, sans loi du travail et sans rapport de force pour les travailleurs.

Aussi désagréable qu’il soit, le travail supplémentaire chez nous est payé à temps double, dans un univers syndiqué avec de bons fonds de pension, des possibilités de griefs, des primes et des surprimes, des vacances payées. La plupart des infirmières gagnent désormais plus de 100 000 $ par année. Lâchez-moi l’ONU et le goulag !

Ces plaintes indécentes discréditent leurs auteurs.