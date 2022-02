Année après année, les manufacturiers du monde de la pêche rivalisent d’ingéniosité pour nous présenter des produits novateurs.

Photo courtoisie

La grande majorité du temps, les ingénieurs et les artisans améliorent des réalisations déjà existantes. On peut alors admirer de nouvelles couleurs et formes et certaines nouvelles caractéristiques intéressantes.

Un vrai wow

Au fil des temps, il y a trois catégories qui sont vraiment sorties des sentiers battus selon moi.

Il y a eu, tout d’abord, la création des premiers sonars à faisceaux lumineux et ceux à écran à cristaux liquides de la firme Lowrance. Wow, c’était du jamais-vu. On pouvait maintenant voir les poissons et leur environnement. Les caméras sous-marines sont arrivées plus tard et là c’était génial de visualiser de vraies images. Puis, il y a eu ce que je considère être une des plus grandes inventions de tous les temps, la technologie la plus spectaculaire qui soit, celle du Panoptix LiveScope de Garmin. Elle permet de voir l’action en temps réel jusqu’à 60 mètres de profondeur et jusqu’à 60 mètres de distance. La vue est si claire sous la coque ou sous la glace que vous voyez votre leurre bouger dans la colonne d’eau et les prédateurs progresser vers ce dernier. Ce manufacturier a littéralement changé la donne et amené la science de la pêche à un autre niveau de performance. En plus, mardi dernier, Garmin annonçait une nouvelle version 35 % plus évoluée et précise, le LiveScope Plus System.

Photo courtoisie

L’arrivée des super fils et des fluorocarbones a été fort bénéfique pour les manieurs de canne en leur permettant de mieux percevoir les touches et les transitions ainsi que de passer inaperçus aux yeux des poissons.

Le moteur électrique, comme on le connaît, existe depuis la fin des années 1930. Bien qu’il ait été modifié de maintes et maintes façons, c’est lorsque les ingénieurs ont réussi à les combiner avec des lecteurs GPS que j’ai été le plus impressionné. Depuis ce temps, les moteurs peuvent vous maintenir en place grâce au mode d’ancrage, et ce, même s’il vente et qu’il y a de la vague. Ils peuvent même retenir des positions spécifiques et faire progresser votre embarcation avec précision au-dessus des meilleurs emplacements que vous aurez programmés.

Qui aurait cru ?

La pêche à la carpe est très populaire en Europe. De nombreux adeptes se servent de combinaisons de matériaux organiques, qu’on appelle des amorces, pour attirer les poissons à proximité de l’endroit où se situe votre présentation. Ces dernières peuvent être composées de maïs en grain, de blé bouilli, de céréales et de toutes sortes de graines et de granulés. Les carpistes forment des pâtes, des boules et des bouillettes contenant les appâts et ils les lancent devant eux, dans le cours d’eau. Certains utilisent des frondes pour catapulter le tout, d’autres des chaudières, etc.

Photo courtoisie

La compagnie chinoise Ningbo Pelican Smart Fishing Tackle Co vient de lancer la flotte de drones Mobula. Équipés de caméras pour localiser les sites les plus prometteurs, ce véhicule peut s’envoler avec 2,5 kg d’appâts et aller les déposer là où bon vous semble. Ce transporteur télécommandé peut même permettre à un usager d’étendre une ligne dormante avec 20 hameçons appâtés et des lests pesant jusqu’à 60 onces. Retenez toutefois que cette dernière pratique est totalement interdite chez nous.

Si vous préférez la voie maritime, sachez que Ningbo propose les bateaux télécommandés CatchX RC Bait Boat. Grâce à une fonction d’autopilotage, vous pouvez répandre 3 kg de bouffe sur une trajectoire précise et effectuer jusqu’à quatre largages. Il peut être dirigé dans un rayon de 800 mètres.