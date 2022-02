Des trésors sportifs de plus en plus populaires

Des mordus de collections sportives des quatre coins du Québec sont de plus en plus nombreux à être à l’affût des objets les plus précieux et autres trésors depuis le début de la pandémie.

L’activité a gagné en popularité, notamment chez les jeunes générations, qui ont découvert une nouvelle passion en « faisant du ménage ».

La valeur de certains objets sportifs à collectionner a carrément « explosé » au cours de la pandémie, ont indiqué des collectionneurs habitués réunis au Carrefour Charlesbourg, à Québec, samedi.

Par exemple, la valeur d’une boîte de cartes de hockey en demande a plus que triplé pendant la pandémie, simplement pour « la chance » d’obtenir la carte d’un joueur en particulier.

« Avec la pandémie, il n’y avait plus de sport, plus rien. Les gens se sont dit qu’ils allaient faire du ménage », a expliqué le collectionneur de carrière Patrick Brisson.

Souvent, des amateurs viennent consulter les collectionneurs expérimentés dans des rassemblements comme celui de samedi pour « connaître la valeur de leurs objets », a indiqué l’organisateur de la Tournée des collectionneurs, Yves Gaudet.

Communauté

« La passion de collectionner, c’est de chercher la pièce que tu aimerais avoir et d’aller dans des événements en souhaitant la trouver », a poursuivi M. Gaudet.

Ce passionné de baseball a fait la route de Sherbrooke vers Québec pour exposer sa collection de baseball « vintage ».

Depuis plus de 30 ans, ce dernier organise des événements qui rassemblent une communauté de collectionneurs sportifs.

« Les collectionneurs au Québec, c’est une confrérie, c’est une famille », a-t-il affirmé.

Samedi, une trentaine d’exposants ont réparti leurs biens sur une soixantaine de tables du Carrefour Charlesbourg, à Québec.

Surnommé « M. Tall Boys », Pierre Pichette amasse les rares cartes de hockey surdimensionnées du même nom depuis 60 ans, quand il avait six ou sept ans.

De son côté, Michel Roger, de Granby, a exposé les objets de baseball et de hockey qu’il avait « en double » en vue de faire des échanges et d’agrandir sa collection.