Deux vins nature pour amateur averti

Les vins nature et orange sont toujours à la mode. Si bien qu’on en retrouve plus que jamais à la SAQ. Ils sont d’ailleurs bien identifiés par notre monopole d’État, ce qui permet de bien orienter le consommateur et d'éviter les mauvaises surprises. En voici deux qui m’ont laissé une bonne impression, tout en sachant que, par leur style nature bien senti, ils s’adressent aux amateurs avertis.

Buvez moins. Buvez mieux.

Causse Marines, Les Greilles 2019, Vin de France 25,60 $ - Code SAQ 860387 – 12,5 % - 1 g/L – Biologique

Avec le temps, Patrice Lescarret maîtrise avec brio l’art de cultiver et de vinifier des petits bijoux de vin. C’est le cas de cet assemblage de vieux cépages du sud-ouest de la France que sont l’ondenc, le mauzac, la muscadelle et le célèbre len de l'el (qui veut dire «loin de l’œil» en occitan toulousain). À l’ouverture, on perçoit des notes intenses de levure alors qu’en bouche, le vin perle et laisse à nouveau des flaveurs de levure. Il lui faut beaucoup d’oxygène pour se «placer». La patience est cependant bien récompensée. Après 3 jours (!), on a droit à de jolis parfums de miel, de fleur, de pomme jaune, de cédrat et de jasmin. La matière en bouche impressionne par son équilibre entre volume, densité et fraîcheur. Assez longue finale où s’entremêlent parfums de miel et d’iode. Ne pas servir trop froid et, de préférence, à ouvrir le vendredi pour l’apprécier pleinement le dimanche.

★★★ $$ 1⁄2

Domaine Milan, Luna et Gaia 2019, Vin de France 47,25 $ - Code SAQ 14808393 – 13,5 % - 1,7 g/L – Biologique

Moins excessif et plus immédiat, ce joli vin orange est le résultat d’un assemblage de roussanne, vermentino, chardonnay et muscat ayant subi une macération pelliculaire d’une trentaine de jours. Il en ressort un nez d’abord «levurien» qui rappelle la bière et le fromage. Au contact de l’air, les parfums se complexifient et deviennent plus aguicheurs avec des tonalités de safran, d’agrume confit et de sauge, le tout étant «jazzé» par une fine acidité volatile. En bouche, le vin se montre ample et richement constitué. Il se distingue par sa fine amertume combinée à une belle acidité et un gustatif relevé. Longue finale parfumée. Beaucoup de dépôt à la fin de la bouteille, soyez vigilant au service. Le vin s’est révélé un magnifique compagnon à table avec des grillades vietnamiennes se mariant à merveille avec les saveurs de sésame et de citronnelle. Cher, mais si vous êtes amateur du genre, vous allez vous régaler.

★★★ 1⁄2 $$$$

Légende

★ Correct

★★ Bon

★★★ Très bon

★★★★ Excellent

★★★★★ Exceptionnel

Plus d’étoiles que de dollars: vaut largement son prix.

Autant d’étoiles que de dollars: vaut son prix.

Moins d’étoiles que de dollars: le vin est cher.