Escapade à Porto

Figurant parmi les plus belles villes d’Europe, Porto surprend au premier coup d’œil, édifiée sur les rives escarpées du Douro. Ce grand fleuve d’environ 900 km prend sa source dans la cordillère Ibérique, en Espagne. Or, le Douro n’est portugais que sur ses 206 derniers kilomètres. La région est réputée pour ses vignes et sa production d’un nectar sucré, connu sous le nom de porto. Du quartier Vila Nova de Gaia, on peut y admirer les rabelos, une embarcation à fond plat munie d’une voile. Ils servent au transport des fûts de porto sur le Douro vers les celliers. Une balade aux abords du fleuve plonge droit au cœur d’une industrie vieille de plusieurs siècles.

Après une dégustation des plus délicieuses, je scrute le paysage qui laisse poindre des teintes chaudes. Je cherche un moyen de rendre justice à l’endroit. Un regard vers le ciel et l’appel des hauteurs se fait sentir ! Le pont Louis Ier (Dom-Luís), érigé à la fin des années 1800, enjambe le Douro de ses 385,43 m de long. Son arche en acier compte parmi les plus longues du monde. Par un enchaînement de ruelles abruptes, je me fraye un chemin pour atteindre son tablier et je découvre une vue imprenable sur le quartier Ribeira du côté de Porto. Dans cette lumière timide du crépuscule, la ville revêt une dimension magique...

Appareil : Canon EOS RP

Objectif : RF 24-105 mm F/4L IS USM

Exposition : 1/640s à F/8

ISO : 160