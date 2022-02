Et si les Russes ne voulaient pas de cette guerre?

Les guerres sont des machines à déchiqueter des vies au profit d’une industrie militaire milliardaire, nourries par l’ego de quelques bozos.

« Qu’elle soit nécessaire, ou même justifiée, ne croyez jamais que la guerre n’est pas un crime », écrivait Ernest Hemingway qui a été correspondant de guerre.

Dissidence

La guerre provoquée par Vladimir Poutine en Ukraine n’a rien de nécessaire ni de justifié. Il s’agit d’un crime que même la population russe cherche à dénoncer, malgré une liberté de parole violemment réprimée.

Plus de 150 élu.e.s et hauts fonctionnaires russes ont signé une lettre qui condamne l’invasion de l’Ukraine. Ils affirment que la population ne veut pas de cette « guerre irrationnelle » qui aura des « conséquences catastrophiques » en Russie aussi.

Ils invitent la population à ne pas rester silencieuse malgré les risques encourus par toute opposition à Poutine. Selon eux, « seule une condamnation populaire massive peut arrêter la guerre ».

Plusieurs centaines de scientifiques russes ont signé une autre lettre qui va dans le même sens. Ils y rappellent que leurs pères, grands-pères et arrière-grands-pères ont combattu ensemble contre le nazisme. Cette guerre est pour eux une « trahison cynique à leur mémoire ».

Des vedettes des mondes de la culture et des sports ont utilisé les médias sociaux pour dénoncer l’invasion armée de l’Ukraine par leur pays.

Et, malgré l’interdiction de manifester et les risques de lourdes poursuites judiciaires, des milliers de personnes ont pris les rues en Russie. Plus de 1700 manifestants ont été faits prisonniers jeudi.

Soutenir les opposants

Si toute forme d’opposition interne est rapidement matée en Russie, c’est peut-être parce qu’il est là le talon d’Achille de Poutine.

Pour faire flancher ce chef de guerre, il me semble important de distinguer Poutine de la population russe. Soutenir les dissidents devrait être au cœur de la stratégie de paix.