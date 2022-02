Facebook interdit aux médias d’État russes de diffuser des publicités et de monétiser

Facebook a indiqué vendredi avoir empêché les médias d’État russes de gagner de l’argent sur sa plateforme alors que l’invasion par Moscou de l’Ukraine voisine a atteint les rues de la capitale Kiev.

« Nous interdisons désormais aux médias d’État russes de diffuser des publicités ou de monétiser sur notre plateforme partout dans le monde », a déclaré sur Twitter Nathaniel Gleicher, responsable de la politique de sécurité de Facebook, ajoutant que cette mesure était sur le point d’être mise en oeuvre.

La société mère de Facebook, Meta, avait déclaré plus tôt vendredi que la Russie avait décidé de « limiter l’accès » et « ralentir » le fonctionnement de Facebook. Moscou accuse le réseau social américain de censurer des médias russes et de violer les droits humains et des citoyens russes.

« Hier, les autorités russes nous ont ordonné de stopper le fact-checking et le signalement de contenu posté par quatre médias contrôlés par l’État russe », a écrit le vice-président de Meta, Nick Clegg, dans un communiqué. « Nous avons refusé. En conséquence, ils ont annoncé qu’ils restreindraient l’accès à nos services ».

L’invasion de l’Ukraine a été l’occasion d’une flambée d’infox sur internet, en particulier sur les réseaux sociaux, phénomène devenu récurrent à chaque déclenchement de guerre ou de conflit.