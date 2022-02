SAUVÉ, Raymond



Subitement, à son domicile de Ste-Martine, le 21 février 2022, à l'âge de 92 ans, est décédé M. Raymond Sauvé, époux de feu Mme Thérèse Poirier.Il laisse dans le deuil ses enfants Raymonde (France Hébert), Dominique (Odette Morand), Jean-Luc (Maryse Tremblay) et Guy (Nathalie St-Jacques), ses petits-enfants : Éliane, Étienne, Geneviève, Frédéric et Eugénie, ses arrière-petits-enfants Louis et Stella, ses soeurs Rita, Marielle, Denise (André Lemieux) et Carmen (Floyd Major), sa belle-soeur Laurette (Gustave Pilon), ses neveux et nièces, autres parents et amis.La famille vous accueillera, dans le respect des mesures sanitaires en vigueur, le samedi 5 mars à compter de 10 h, à laSTE-MARTINE, QC, J0S 1V0450 427-2332www.residencemariesoleilphaneuf.comLes funérailles auront lieu à 14 h, en l'église paroissiale de Ste-Martine, suivies de l'inhumation au cimetière Chanoine-Aimé-Pilon.