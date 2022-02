Floyd, Arbery et les vidéos

Même si mon attention est avant tout dirigée vers le conflit en Ukraine, il me semble difficile d’ignorer ce qui se passe aux États-Unis ces jours-ci.

J’aurai bientôt l’occasion de revenir sur le discours sur l’état de l’Union que doit prononcer le président Biden cette semaine, tout comme je commenterai la nomination de la juge Ketanji Brown Jackson pour combler la vacance à la Cour suprême, mais je désirais réagir un peu plus vite aux jugements liés à deux procès impliquant la question raciale.

Tout d’abord, les trois meurtriers d’Ahmaud Arbery ont été reconnus coupables d’un crime haineux, alors que les trois policiers qui accompagnaient Derek Chauvin au moment de l’arrestation meurtrière de George Floyd ont été condamnés pour avoir négligé d’intervenir ou d’avoir offert une aide médicale à Floyd.

Les familles des deux individus peuvent poursuivre leur deuil en étant libérées d’un lourd fardeau; bien des observateurs poussent un soupir de soulagement en affirmant que justice a été rendue. Si rien de tout ça ne ramènera les deux hommes à la vie, au moins les meurtriers sont sanctionnés.

Je considère cependant que ces deux histoires montrent bien qu’il s’en fallait de peu pour que tous les responsables de ces deux meurtres échappent aux plus infimes sanctions et qu’ils puissent circuler librement sans être inquiétés.

Même si les deux procès reposaient sur des preuves évidentes, nous avons presque tous retenu notre souffle jusqu’à la fin. Ce n’est pas un indicateur rassurant quand on doit se réjouir du simple fait que la justice constate une évidence, que des cas caricaturaux de racisme ou de mauvaises pratiques policières sont considérés comme ce qu’ils sont.

Je rappellerais également à tous ceux qui seraient tentés de conclure bien vite que ces deux jugements indiquent qu’il n’y a plus de racisme ou de biais dans les procédures que, n’eût été deux vidéos, une pour chaque cause, les trois assassins d’Arbery continueraient à nourrir les réseaux sociaux de propos violents et racistes, alors que Derek Chauvin continuerait de recourir à des pratiques interdites contre lesquelles on avait déjà déposé sans succès de nombreuses plaintes.

Que les coupables paient le prix est une fin heureuse, mais il faut demeurer vigilant. La prochaine fois, il n’y aura peut-être pas un citoyen ou une citoyenne pour capturer les méfaits et les transmettre. La preuve vidéo à elle seule ne suffit pas et elle doit être utilisée avec précautions, mais, dans les deux cas mentionnés ici, elle aura été décisive.