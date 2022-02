Jeux de société: voyage, voyage

On extrapole un peu, mais disons qu’on va parler de voyage dans cette chronique. Du voyage pur, mais aussi figuré aux confins de l’univers. Une chose est sûre, il y a de quoi s’envoyer en l’air.

Space Base

Photo courtoisie

2 à 5 joueurs

14 ans +

60 minutes

44,99 $

Vous avez une base à créer et pour qu’elle soit la plus efficace, vous devrez être soigneux dans les éléments que vous y ajouterez.

Il s’agit d’un jeu de construction de moteur. Autrement dit, à mesure que la partie va progresser, vous allez amasser de plus en plus d’argent ou de points pour être le premier joueur à atteindre ou dépasser 40 points, la condition de victoire.

Chaque joueur a donc son propre plateau de jeu sur lequel on retrouve 12 secteurs numérotés. Chacun reçoit 12 cartes qui sont les mêmes pour tout le monde et les dispose sur le secteur correspondant pour que chaque secteur ait une carte de départ.

Il y a au centre de la table trois lignes de cartes qu’il sera possible d’ajouter à sa base en les achetant, le coût des cartes augmentant de la première à la troisième ligne. Les cartes comportent deux parties. La plus grande représente le secteur du joueur et le bas, écrit à l’envers, sera utilisé plus tard. Nous allons y revenir.

Photo courtoisie

Le joueur dont c’est le tour lance deux dés et choisit d’activer les deux secteurs correspondant aux valeurs des dés ou encore d’additionner ceux-ci pour activer un secteur de valeur supérieure. Il récolte les récompenses du secteur, que ce soit de l’argent, des points, une hausse de son revenu de base (celui avec lequel on commence chaque nouveau tour après avoir dépensé son argent) ou encore des avantages de jeu.

Le joueur actif peut ensuite acheter une nouvelle carte et la poser sur le secteur concerné en prenant la carte qui s’y trouvait pour la glisser à l’envers sous le plateau de jeu en ne laissant apparaître que la récompense.

Et c’est là que c’est intéressant parce que ces secteurs sont activés lorsque les autres joueurs lancent les dés. Ainsi, si on joue bien, on peut récolter des ressources lors du tour de jeu de tout le monde.

Il est aussi possible d’acheter des cartes plus payantes en points qui vont toutefois neutraliser un secteur pour le reste de la partie quand c’est le joueur qui lance les dés.

Il s’agit d’un concept tout simple et drôlement efficace qui fonctionne particulièrement bien dès que l’on est au moins trois joueurs.

Tu te mets combien? – voyage

Photo courtoisie

2 à 16 joueurs

14 ans +

45 minutes et +

26,99 $

Le grand succès de Randolph est de retour dans un format de poche. Et on ne blague pas puisqu’elle est assez grande pour y faire entrer un sandwich fait avec du pain carré. Cette version voyage se veut aussi une extension du jeu original et il est tout à fait possible de prendre toutes les nouvelles cartes et de les ajouter à la boîte de base.

Qu’est-ce qu’on retrouve dans ce petit format ? Vingt nouvelles cartes question dans chacune des quatre catégories, 20 nouveaux challenges, cinq nouvelles cartes de départ et « C’est superbe » ainsi que 10 cartes finales.

Pour avoir testé les questions pendant leur processus de création et une fois de plus avec la version commercialisée, on peut vous assurer que les gens de Randolph s’en sont donné à cœur joie pour composer des questions tantôt compliquées, tantôt déjantées.

On s’est aussi beaucoup amusé avec les challenges, plus corsés, et les questions finales.

On a donc amélioré un concept qui roulait déjà très bien et avec le petit écrin, il est possible de mélanger les nouvelles cartes avec les anciennes afin de créer un paquet de questions inédit pour emporter en voyage. C’est ça le but de l’opération après tout.

Ça risque d’avoir un franc succès dans les campings du Québec au cours de l’été.

Rocketmen

Photo courtoisie

1 à 4 joueurs

14 ans +

60 minutes

49,99 $

Vous êtes des explorateurs de l’espace et votre objectif est de lancer des missions spatiales qui vont vous faire gagner des points et des bonis qui vont améliorer votre jeu.

Voici une autre création de Martin Wallace dont la réputation n’est plus à faire.

Il entremêle le jeu de course au jeu de construction de paquet (deck building) pour créer un tout tendu, mais aussi parfois frustrant.

Chaque joueur amorce la partie avec les 12 mêmes cartes. Celles-ci comportent des missions à réaliser, mais aussi des ressources (de l’argent, des moteurs et des technologies) pour atteindre l’objectif.

Avec l’argent, il est possible d’acquérir de nouvelles cartes, des moteurs plus puissants, mais surtout de poser une mission à réaliser sur son plateau de joueur en plus d’ajouter des cartes dans sa zone de lancement pour optimiser celui-ci.

Photo courtoisie

Pour faire un lancement, il faudra d’abord avoir assez de moteurs pour atteindre sa destination, que ce soit l’orbite terrestre, la lune ou encore mars.

En plus de ça, nous vous conseillons d’ajouter des cartes dans votre zone de lancement afin de vous donner un petit élan. Car pour le lancement, il faut suivre une piste sur le plateau principal de jeu et celle-ci est courte ou longue selon la destination. Alors avancer de quelques cases n’est pas une mauvaise chose.

Une fois que l’on commence le lancement, il faudra tourner des cartes de progression qui sont numérotées de 0 à 4. Le nombre de cartes que l’on peut tourner est variable selon la destination. On peut vite réaliser qu’on sera à court. Mais il faut bien choisir parce que si une mission échoue, on défausse toutes les cartes de la zone de lancement et tout est à recommencer, d’où la frustration.

Mais il y a une tension constante dans le jeu justement parce qu’on prépare les lancements et qu’ils sont fréquents. Cette course devient haletante assez rapidement.