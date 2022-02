La carrière de Denis Villeneuve en 5 photos souvenirs

Début d’une grande carrière

Photo d'archives

Le jeune réalisateur né l’année de l’Expo, en 1967, à Gentilly près de Trois-Rivières, étudia d’abord le cinéma à l’UQAM, puis il remporta le 1er prix de la Course Europe-Asie présentée à Radio-Canada en 1990-1991, avant de réaliser le court-métrage REW-FFWD en 1994, puis le segment Le Technétium du film Cosmos. Enfin, il s’attaqua à son premier long métrage Maelström, un gros succès.

Grand départ

Photo d'archives

En 1996, le producteur Roger Frappier (avec les lunettes) et les six jeunes cinéastes prometteurs du film à sketches Cosmos : Arto Paragamian, Denis Villeneuve (deuxième à gauche), Manon Briand, André Turpin, Marie-Julie Dallaire et Jennifer Alleyn. Cosmos, qui fut dans la course pour l’Oscar du meilleur film en langue étrangère, allait leur ouvrir la voie. Plus de 25 ans plus tard, Frappier et Villeneuve se retrouvent aux Oscars cette année.

Meilleur réalisateur

Photo d'archives

Lors de la soirée des Prix Jutras en 2001, il y a un peu plus de 20 ans, Denis Villeneuve, 33 ans (aux côtés de la productrice Lorraine Richard), est sacré meilleur réalisateur. Son premier long métrage de fiction, Maelström, remportait ce soir-là neuf prix, dont celui du meilleur film, début d’une série d’énormes succès cinématographiques, dont ceux de Polytechnique, puis d’Incendies.

De succès en succès

Photo d'archives

Denis Villeneuve tenant dans ses mains les prix du meilleur réalisateur et celui du meilleur film, lors du gala canadien des prix Génie, à Ottawa, en 2011, où son troisième long métrage Incendies remportait huit statuettes. Le réalisateur se disait à l’époque « habité par la force de vouloir faire mieux ». Grâce à ses succès successifs, il avait déjà été approché par des producteurs américains.

Il y a onze ans

Photo d'archives, AFP

En 2011, Denis Villeneuve posait aux côtés de la célèbre statuette. Son film Incendies était en nomination dans la catégorie du Meilleur film en langue étrangère à la cérémonie des Oscars. Peu de temps après, la grande aventure américaine débutait pour lui, à commencer par le tournage du film Prisoners avec Hugh Jackman et Jake Gyllenhaal. Il est de retour aux Oscars cette année avec son époustouflant Dune.