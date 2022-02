La Russie «frustrée» par la ferme résistance de l'Ukraine

La Russie, qui vient d'annoncer l'élargissement de son offensive contre l'Ukraine, apparaît «de plus en plus frustrée» par la ferme résistance de l'armée ukrainienne, selon le Pentagone qui s'apprête à fournir des armements supplémentaires à l'armée ukrainienne.

• À lire aussi: EN DIRECT | 3e jour de l'invasion russe en Ukraine

• À lire aussi: Plus de 150 000 Ukrainiens ont fui leur pays

• À lire aussi: Après une longue incertitude, les pays européens s'engagent à livrer des armes à l'Ukraine

«Nous estimons que plus de 50% de la force que (le président russe Vladimir) Poutine a massée contre l'Ukraine (...) est engagée» dans le pays, a dit samedi un haut responsable du ministère américain de la Défense ayant requis l'anonymat.

Consultez notre dossier complet sur l'invasion russe en Ukraine

Il s'exprimait quelques minutes avant une annonce du ministère russe de la Défense selon laquelle «toutes les unités ont reçu l'ordre d'élargir l'offensive dans toutes les directions».

Le Pentagone estime que depuis que la Russie a lancé son offensive militaire jeudi à l'aube, ses forces massées au nord, à l'est et au sud de l'Ukraine -- plus de 150.000 soldats équipés de chars lourds, de bombardiers, de missiles -- n'ont pas avancé aussi vite que Moscou l'espérait.

«Nous continuons aussi à voir des signes d'une résistance ukrainienne viable», a déclaré le haut responsable américain. «Nous pensons que les Russes sont de plus en plus frustrés par leur perte d'élan au cours des dernières 24 heures, notamment dans le nord de l'Ukraine».

C'est au nord de Kiev et autour de Kharkiv, dans l'est du pays, que la résistance est la plus forte, selon les estimations du Pentagone.

AFP

Samedi, les forces russes n'avaient encore pris le contrôle d'aucune ville ukrainienne et n'avaient toujours pas gagné le contrôle de l'espace aérien ukrainien, a ajouté ce responsable.

«La défense aérienne de l'Ukraine, y compris ses avions, reste opérationnelle et continue de lutter et d'interdire l'accès aux avions russes dans certaines zones du pays», a-t-il souligné.

Les forces russes restaient bloquées à une trentaine de kilomètres au nord de Kiev samedi, a-t-il noté, soulignant cependant que la situation pouvait évoluer rapidement.

Les forces russes «sont frustrées par (...) une résistance ukrainienne très déterminée qui les a ralenties», a-t-il insisté. «Sur la base de nos observations, cette résistance est supérieure à ce que les Russes anticipaient».

Les Occidentaux, et notamment les États-Unis, continuent de fournir une assistance à l'Ukraine, notamment en armement et munitions, a-t-il noté.

Le chef de la diplomatie américaine Antony Blinken a annoncé samedi une nouvelle aide militaire à l'Ukraine d'un montant de 350 millions de dollars, pour aider Kiev à combattre l'invasion russe.

AFP

«Cette aide comprendra de nouveaux moyens militaires défensifs qui permettront à l'Ukraine de combattre les menaces blindées, aéroportées et autres auxquelles elle fait face aujourd'hui», a affirmé M. Blinken dans un communiqué.

Il s'agit notamment de missiles antichars, d'armes légères, de munitions et de gilets pare-balles destinés aux combattants ukrainiens sur la ligne de front, a précisé à la presse le porte-parole du Pentagone, John Kirby.

Selon le haut responsable du Pentagone, les envois d'aide militaire à l'Ukraine n'ont pas cessé avec le début de l'offensive russe.

«Je peux vous confirmer qu'ils ont reçu une aide militaire de notre part ces derniers jours», a-t-il dit, précisant que le lot annoncé samedi comprendrait notamment des missiles antichars Javelin, un armement avancé utilisé par l'armée américaine.

À VOIR AUSSI