Le projet chéri de Jacques Rougeau

Jacques Rougeau fils trempe dans le milieu de la lutte depuis plus de 40 ans. En fait, il est plus juste de dire qu’il est tombé dans la marmite à sa naissance.

Sa famille a produit quatre générations de lutteurs. Le premier a été son grand-oncle Eddie Auger, dont la sœur Albina était la mère de son oncle Johnny et son père Jacques.

C’est Auger qui a proposé à Johnny de faire carrière dans la lutte. Jacques a suivi les traces de son frère.

Puis, les trois fils de ce dernier, Jacques, Raymond et Armand sont montés dans l’arène à leur tour.

Il y a eu ensuite les trois garçons de Jacques fils, Cédric, Émile et Jean-Jacques.

Neuf lutteurs dans la même famille, ça doit être un record.

Entraîneur et promoteur

Jacques fils a livré son dernier combat en 2000. Il formait un duo avec Pierre Carl Ouellet dans la World Championship Wrestling avec qui il a remporté trois championnats par équipe.

Mais on ne quitte jamais un domaine qui nous a permis de traverser son enfance et son adolescence avant de devenir adulte.

Jacques a présenté des programmes de lutte destinés aux familles et dirigé une école de lutte. Il a été notamment l’entraîneur durant quatre ans de Kevin Owens, Québécois natif de Marieville dont le nom de naissance est Steen.

Owens fait partie de la WWE (World Wrestling Entertainment), la ligue majeure de la lutte en Amérique, depuis 2014.

42 candidats

À 61 ans, Rougeau pourrait vivre paisiblement avec sa conjointe Nathalie Thibodeau.

Avant la pandémie, ils ont d’ailleurs fait le tour de l’Ouest américain en véhicule récréatif. On pouvait suivre leurs aventures quotidiennement sur la page Facebook de Jacques.

Mais il avait toujours la lutte dans le sang.

L’idée lui est venue d’emprunter le concept de Star académie, qu’il regarde assidûment, pour le transposer dans l’univers de la lutte.

Rougeau a recruté 42 candidats et candidates, 34 hommes et huit femmes, de Vancouver à Halifax. La moitié proviennent du Québec.

L’aide de Nathalie

Comme toute personne qui démarre un projet, Rougeau a rencontré des obstacles en cours de route. Il a sombré dans le découragement. Il a voulu tout lâcher.

« Je n’aurais jamais réussi ce projet sans l’aide de ma conjointe », dit-il.

« Les difficultés étaient si nombreuses au début que j’ai dit à Nathalie que je n’avais pas besoin de ça. Je voulais abandonner. »

« Nathalie m’a dit : “tu continues”. Car elle sait que la lutte est ma passion. Je connaissais l’expression qui dit qu’il y a une femme derrière chaque homme. »

« Aujourd’hui, je réalise pleinement ce que ça veut dire. »

En quête d’un diffuseur

Rougeau aimerait bien qu’un réseau de télévision diffuse Lutte académie, qui sera présentée hebdomadairement pendant 12 semaines à compter de mai ou juin.

Une connaissance de Rougeau cherche à dénicher un diffuseur, mais les approches ne donnent pas les résultats espérés jusqu’ici.

« Ce projet pourrait avoir des répercussions à l’échelle nationale et même internationale », affirme Rougeau.

« J’ai de la misère à croire que ça ne pourrait pas être intéressant pour un réseau de télévision. On espère, on prie pour que ça débloque. »

« Sinon, ce sera présenté sur ma tribune Lutte académie sur YouTube », indique-t-il.

Les amateurs joueront un rôle actif dans le choix des lutteurs. Chaque semaine, ils seront appelés dans une proportion de 60 %, à voter pour leurs lutteurs et lutteuses préférés. Quatre candidats seront éliminés hebdomadairement.

Trois juges, qui prendront place au bord de l’arène, participeront à la sélection à hauteur de 40 %.

La finale regroupera huit participants parmi lesquels trois hommes et une femme seront proclamés vainqueurs.

Séjour à Atlanta

Chacun recevra une bourse 5000 $, ce qui peut sembler modeste. Mais le prix accompagnant ce montant est intéressant.

Il s’agit d’un séjour de trois mois à la Nightmare Factory, une école de lutte à Atlanta. Plusieurs fédérations y recrutent leurs lutteurs et lutteuses, dont l’AEW (All Elite Wrestling). Créée en 2019, cette fédération obtient des cotes d’écoute intéressantes à la télévision américaine avec des auditoires variant entre 869 000 et 1,1 million de téléspectateurs depuis le début de l’année.

La WWE domine toujours avec des pointes oscillant entre 1,3 et 1,7 million d’amateurs, mais elle perd des plumes depuis quelques années.

Les scénarios conçus par le promoteur Vince McMahon plaisent moins, mais la situation n’est pas désastreuse non plus.

Entreprise cotée à la bourse, la valeur des actions de la WWE atteignait 58,48 $ hier à New York.

Groupe en montée

Fondée en 2019 par Q.T. Marshall et Cody Rhodes, deux lutteurs dans la mi-trentaine, la AEW est sur une bonne lancée.

Le réseau CBS a dit d’elle lors de sa création qu’elle était la première fédération en près de 20 ans à offrir une véritable compétition à la WWE.

Signe que la AEW a fait sa place, elle réussit à attirer dans ses rangs des noms de la WWE, qui a commencé, elle aussi, à piger dans les rangs de son compétiteur.

Papa avait raison

Photo Pierre-Paul Poulin

La lutte québécoise a connu ses années de gloire dans les décennies 1940 à 1970. Yvon Robert, huit fois champion du monde, était aussi populaire que Maurice Richard.

Les amateurs affluaient au Forum, au Colisée de Québec et partout ailleurs dans la province pour voir à l’œuvre les Rougeau, l’acrobatique Édouard Carpentier, l’imposant Don Leo Jonathan, l’impayable Little Beaver, mais aussi les méchants comme Mad Dog Vachon, Hans Schmidt, de son vrai nom Guy Larose, Tarzan La bottine Tyler, alias Camille Tourville, ou Abdullah The Butcher.

Comédie et défoulement

Pour certains, c’était une pure comédie tandis que pour d’autres, c’était un défoulement.

Au début de la télévision, la lutte était présentée à Radio-Canada avec le coloré Michel Normandin à la description.

Le gala était présenté en direct du Forum à compter de 21 h. On avait parfois la chance de voir la première chute de la finale.

Un documentaire intitulé Les saltimbanques de la lutte produit par Réjean Tremblay et Jacques Lina nous ramène dans ces belles années.

L’ancien premier ministre Lucien Bouchard y raconte qu’il était un amateur assidu dans sa jeunesse à Chicoutimi, à Saguenay.

Écrasé par la WWF

Rougeau ne s’avance pas quand on lui demande si on pourrait revoir de la lutte à saveur locale.

La WWE occupe toute la place.

Rougeau a lui-même quitté les promoteurs locaux pour se joindre à ce qui était alors la WWF.

« Mon père m’avait dit de ne pas faire ça, que ça tuerait notre lutte locale », raconte-t-il avec une certaine culpabilité dans la voix.

« Je lui avais répondu que les promoteurs d’ici ne me respectaient pas en ne me payant pas à ma juste valeur. J’ai fait le saut dans la WWF tout comme mon frère Raymond, Ricky Martel, Dino Bravo et d’autres. »

« La WWF s’est servie de nous jusqu’à ce qu’elle prenne le monopole de notre lutte, après quoi elle nous a jetés dehors. On est à leur merci. »

Depuis, Rougeau ne regarde plus la lutte télévisée.

En belle forme

On a beau dire que la lutte est une comédie animée par de bons acteurs. Il reste qu’il faut être en forme et drôlement agile pour pratiquer ce métier.

Édouard Carpentier a souffert de plusieurs problèmes physiques après sa carrière.

Ses jambes étaient couvertes d’ecchymoses multicolores dans les dernières années de sa vie.

Jacques Rougeau s’en est mieux sorti. Il est svelte et n’éprouve aucun ennui avec son corps.

« Je n’ai pas pris de substances, je n’ai jamais bu ni fumé et je m’entraînais six jours par semaine. Ce que je fais encore aujourd’hui d’ailleurs. »