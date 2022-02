Lisez un extrait exclusif du livre «Bonne fête Léa»

7. Jeanne Bonne fête, Léa ! Première partie

J’étais en train de gonfler un ballon quand Éloi est arrivé dans le salon en tapant des mains pour attirer notre attention.

Éloi : Yo ! Félix vient de me texter ; ils vont être ici dans une trentaine de minutes !

Moi: Alors aide-moi à souffler, car je n’y arriverai jamais toute seule !

Katherine, qui s’était hissée sur une chaise pour accrocher une banderole colorée, s’est mise à sautiller de joie.

Katherine: J’ai tellement hâte de voir la face de Léa quand elle va voir tout ça !

Moi: Dire qu’elle s’attend à venir passer une nuit au chalet d’Alex pour étudier !

Éloi : Alors qu’au fond, on est ici pour faire le party !

Alex (en décochant un regard à sa grande sœur Manu) : Ne dis pas ça trop fort; des plans pour que notre chaperon me stoole à nos parents.

Manu: Tu sais très bien qu’ils ne t’auraient jamais donné la permission d’organiser une fête pour Léa sans la supervision d’un adulte responsable.

Julien, son chum, est arrivé sur les entrefaites en transportant des bûches.

Julien : Et là, tu en as deux pour le prix d’un !

Alex : Pff ! Toi, tu ne comptes pas, man.

Julien (en déposant le bois près du foyer) : Pourquoi ? Alex: Parce que t’es encore plus immature que ma petite sœur de huit ans.

Julien a frotté le crâne d’Alex avec son poing en guise de réponse.

Manu : C’est ta présence qui le rend niaiseux. Julien : Eille !

Je les ai laissés se tirailler et je me suis concentrée sur ma liste de préparatifs pour m’assurer que je n’avais rien oublié.

Moi : Alex, tu as commandé les pizzas ?

Alex : Yep. Le livreur sera ici vers dix-neuf heures. Moi : Et Éloi, ta playlist est prête ?

Éloi a levé le pouce avant de connecter son téléphone au haut-parleur sans fil du chalet et de lancer sa musique.

Moi : Kath, est-ce que tout le monde a signé la carte ? Kath : Yep. Il ne manque que Félix.

Manu : Parlant de lui, est-ce qu’il compte passer la nuit ici ?

Éloi : Évidemment. Sans ça, il ne pourra pas déguster le punch que j’ai concocté avec Katherine.

Manu (en haussant un sourcil) : Et votre punch, est-ce qu’il contient de l’alcool, par hasard ?

Éloi : Duh!

Manu : Et qui vous a donné la permission ?

Éloi et Kath ont montré Julien du doigt.

Julien : Oups.

Manu (en le grondant) : Tu aurais pu me consulter avant de leur donner le feu vert !

Alex : De quoi t’as peur, la sœur ?

Manu : Que la fête finisse mal.

Alex : Come on, Manu. On n’est plus des bébés ! Manu: Sauf quand il est question de boire de façon responsable.

Alex : Alors, laisse-nous te prouver le contraire !

Éloi : Surtout que le punch est déjà préparé, et que ce serait une tragédie de le gaspiller.

Manu a roulé les yeux.

Manu : OK, à condition que tout le monde boive de l’eau tout au long de la soirée.

Alex : YES!

Il a échangé un high five avec Éloi avant de venir s’enquérir de mon état.

Alex : Ça va, toi ?

Moi : Pas pire, mais je t’avoue que mon niveau de stress augmente au fil des minutes. Tu crois vraiment qu’elle ne se doute de rien ?

Alex: Affirmatif. Surtout que sa fête n’est que dans trois semaines !

J’ai hoché la tête en lisant les derniers éléments de ma liste.

Moi : Tu as le cadeau, hein ? Alex : Yep.

Moi : Et tu l’as emballé ? Alex : Of course.

Moi (sceptique) : Avec quoi ?

Alex : Du papier journal.

Moi : Alex !

Alex : C’est un choix écologique, tu sauras !

Moi : Peux-tu me l’apporter ? Je vais voir ce que je peux faire pour le « pimper ».

Alex : Oui, capitaine !

Il s’est éloigné, et Manu en a profité pour s’installer à ma droite et m’observer attentivement.

Moi (en haussant un sourcil) : Ça va ?

Manu : Oui, oui.

Moi : Pourquoi tu me regardes comme ça, d’abord ? Manu: J’essaie de comprendre pourquoi tu sembles moins... excitée que les autres.

Moi: Parce que j’attends l’arrivée de Léa pour me réjouir.

Manu : Tu es l’organisatrice en chef ?

Moi : Genre.

Manu : Et tu es une perfectionniste, n’est-ce pas ?

Moi : Euh, ben, je... Ça paraît tant que ça ?

Elle a souri.

Manu : Disons que les nombreux stages et ateliers que j’ai faits dans le cadre de mon programme en psycho m’ont rendue très sensible aux personnalités de type A telles que la tienne.

Moi : Ce n’est pas des gens hyper control freak, ça ? 193

Manu: C’est surtout des individus qui se démènent avec des choses sur lesquelles ils n’ont aucune emprise, et qui tentent d’atteindre la perfection en se mettant une pression énorme sur les épaules. En d’autres mots, on parle de l’antithèse de mon frère Alex.

J’ai éclaté de rire.

Moi: Ça explique sûrement l’échec retentissant de notre couple !

Manu : Hein ? Je n’étais même pas au courant que vous étiez sortis ensemble !

Moi : Ça, c’est parce que notre relation n’a vraiment pas fait long feu.

Manu : Pourquoi ?

Moi : Disons qu’Alex et moi avons vite réalisé que nous avions confondu notre amitié avec de l’amour. On s’est donc quittés en super bons termes et on est des best depuis.

Manu: Une chance, car tu combles grandement ses faiblesses !

Alex s’est soudain matérialisé devant nous.

Moi : Parlant du loup !

Manu : Alex, pourquoi tu ne m’as jamais dit que tu avais fréquenté Jeanne ?

Alex : Parce que j’avais peur que tu me sermonnes en apprenant qu’on avait cassé.

Manu: C’est clair que je l’aurais fait. Jeanne est tellement pas dans ta ligue !

Moi (en pouffant de rire) : Je ne vais certainement pas t’obstiner là-dessus !

Il a poussé un soupir, la mine basse.

Moi : Ne fais pas cette face-là ! C’est une blague !

Alex: Ce n’est pas ça... J’ai une mauvaise nouvelle à t’annoncer.

Moi (pince-sans-rire) : Tu m’aimes encore ?

Alex : You wish!

Moi : Alors ?

Alex : Je ne trouve plus le cadeau de Léa.

J’ai pris une grande inspiration en m’efforçant de ne pas paniquer.

Moi : Peux-tu essayer de te rappeler l’endroit où tu l’as vu la dernière fois ?

Alex: Je me souviens de l’avoir emballé sur la table, mais après ça, ça devient flou.

Manu: J’ai toujours dit que tu souffrais d’un trouble déficitaire de l’attention !

Alex : Ton cerveau est un trouble déficitaire !

Moi : Pas de chicane ! On a un problème plus urgent à régler.

J’ai sollicité les autres et nous sommes tous partis à la recherche du paquet égaré. Éloi et Alex étaient en train de soulever le sofa pour que Katherine et moi puissions regarder dessous quand une voix féminine nous a fait sursauter.

Voix : Vous cherchez quoi, au juste ?

Je me suis retournée et j’ai aperçu Léa qui se tenait debout derrière nous, son frère Félix à ses côtés.

Éloi et Alex (en reposant le sofa) : Léa ? !

Katherine et moi avons écarquillé les yeux avant d’échanger un regard entendu.

Katherine et moi : SURPRISE ! Manu et Julien : BONNE FÊTE !

Éloi, Félix et Alex : PARTY !

Léa a regardé la banderole et les ballons sans trop comprendre.

Léa : Je... Vous... Tout ça, c’est pour moi ? !

Moi : Évidemment !

Léa : Mais... ma fête n’est que dans trois semaines ! Éloi : Raison de plus pour te surprendre !

Léa : Donc la soirée de révision, c’était du bluff ?

Moi : Complètement !

Alex : D’ailleurs, je ne peux pas croire que tu as avalé notre histoire d’étude intensive un vendredi soir !

Léa : À ma décharge, Jeanne était full crédible quand elle m’expliquait l’importance d’avoir de bonnes notes aux examens pour nos futures demandes d’admission au cégep.

Moi : Parce que c’est vrai qu’il faut étudier !

Alex : Mais pas aujourd’hui !

Félix a déposé un chapeau de fête sur la tête de Léa.

Félix : Nope! Car ce soir, on te fête !

Moi (surprise) : Tu vas rester avec nous ?

Félix: Of course. Tu sais bien qu’un party sans moi, c’est wack.

Léa (encore sous le choc) : Wow... Merci tellement, les amis ! Je vous aime trop !

Kath et moi lui avons fait un câlin tandis qu’Alex et Éloi servaient un verre de punch à tout le monde. On a bavardé pendant un long moment, jusqu’à ce que la sonnette d’entrée retentisse.

Katherine : Le souper est arrivé !

Éloi s’est occupé de payer le serveur tandis qu’Alex déposait deux grandes pizzas sur la table.

Katherine (en regardant par-dessus son épaule) : Miam ! Moi : Ça sent bon !

Léa : Mets-en !

Katherine : J’ai tellement faim !

Alex: Ça tombe bien, car j’ai commandé celle-ci expressément pour vous trois. C’est une pizza aux champignons et aux olives noires avec extra anchois.

Léa a grimacé.

Alex : Pourquoi tu fais cette face-là ?

Léa : Parce que je n’aime pas les anchois.

Alex : Rapport ! Tu en manges dans tes olives !

Léa : Parce qu’elles sont farcies à la pâte d’anchois. Ce n’est pas pantoute pareil comme feeling.

Alex : OK... je vais les enlever, d’abord.

Katherine : Tant qu’à y être, peux-tu aussi retirer les champignons ?

Alex : Pourquoi ?

Katherine : Parce que ça me dégoûte.

Alex : Ben là ! Je t’ai déjà vue en manger plein de fois ! Katherine : Seulement crus avec de la trempette. Quand ils sont cuits et caoutchouteux... ça ne passe pas.

Moi : Comme moi et les olives noires.

Alex m’a observée d’un air confus.

Alex : Et ton amour pour la tapenade, alors ? J’ai haussé les épaules.

Moi : Je suis une fille remplie de contradictions. Alex : Vous l’êtes toutes les trois.

Léa : Yep! Mais c’est pour ça que tu nous aimes !

Après avoir minutieusement retiré toutes les garnitures, Alex nous a finalement tendu une pointe de pizza aux tomates.

J’étais en train de zieuter la dernière pointe toute garnie qui reposait dans l’autre boîte quand subitement tout est devenu noir.

Katherine : AAAH !

Moi : Qu’est-ce qui se passe ?

Léa : C’est déjà l’heure du gâteau ?

Manu a allumé une chandelle avant de répondre.

Manu : Nope. C’est une panne d’électricité.

Alex : Ça arrive souvent ici.

Éloi : Et ça dure combien de temps, d’habitude ? Alex : C’est très variable.

Manu : Mais comme on est isolés, c’est rarement moins d’une heure.

Katherine: Heureusement qu’on a le foyer pour se réchauffer !

Julien : Avoir su, j’aurais rapporté plus de bûches de la grange.

Léa (à Alex) : Hein ? Vous avez une grange ?

Alex: Elle appartient aux voisins, mais ils nous la prêtent pour entreposer notre bois.

Moi: Je me porte volontaire pour aller en chercher d’autres.

Léa : Moi aussi ! J’ai trop envie de voir la grange ! Alex : Je ferais mieux d’y aller avec vous, alors.

Moi : Pourquoi ?

Alex : Pour vous guider et vous protéger des dangers.

Il s’est bombé le torse tandis que Léa et moi échangions un regard exaspéré.

Léa : Merci, mais ce ne sera pas nécessaire.

Moi : Après tout, on est capables de se débrouiller sans l’aide d’un gars.

Alex : Je réitère que c’est compliqué de se rendre là-bas quand on ne connaît pas le chemin.

Léa (orgueilleuse) : T’as qu’à nous l’expliquer. On n’est pas si andouilles.

Félix : Come on, la sœur ! Ton sens de l’orientation est aussi aiguisé que celui d’un citron.

Éloi : Je donne le point à Félix sur ce coup-là.

Léa : Pff ! Espèce de traître !

Moi: Manu, peux-tu nous donner les indications pour qu’on puisse prouver aux gars qu’on est plus débrouillardes que des cornichons ?

Manu nous a tendu à chacune une lampe frontale avant de se lancer.

Manu: Prenez le sentier derrière le chalet. Une fois dans le boisé, vous arriverez à un premier croisement. C’est important d’aller à droite. Au deuxième, c’est à gauche, et au troisième, c’est encore à gauche. Quand vous aurez passé le petit pont, la grange sera à votre droite.

Moi (en répétant) : Droite, gauche, gauche, pont, droite. Manu: C’est environ sept minutes de marche, mais c’est facile de se perdre, surtout quand il fait noir, alors soyez prudentes.

Léa : Promis.

Manu : Utilisez la brouette qui est là-bas pour revenir. C’est plus facile pour transporter les bûches.

Moi: OK!

Léa et moi avons enfilé une tuque et des mitaines avant de saluer le groupe qui était maintenant entassé près du feu, puis nous sommes sorties d’un air décidé. Nous nous sommes engagées sur le sentier, tandis que

Léa me relatait son trajet avec Félix pour se rendre au chalet.

Léa : J’avais full hâte d’arriver, mais mon frère n’arrêtait pas de faire des arrêts !

Jeanne : C’est de ma faute ; c’est moi qui lui ai demandé de prendre son temps.

Léa: Voilà qui explique notre visite random chez un antiquaire ainsi que chez un marchand de légumes racines !

J’ai pouffé de rire.

On venait tout juste de dépasser le premier embranchement quand j’ai entendu une sorte de gazouillement derrière nous. Léa m’a aussitôt agrippé le bras.

Léa (en chuchotant) : C’était quoi, ça ? Moi : Le vent ?

Cric, cric. Tape, tape, tape.

Moi (livide) : ... ou Blair Witch qui vient nous faire un coucou ?

Clic ! Clic ! Clic ! Criiic !

Léa et moi avons échangé un regard horrifié avant de pousser un cri et de prendre la fuite. Nous avons couru jusqu’à être hors d’haleine.

Léa (en reprenant son souffle): Crois-tu qu’on a semé la sorcière ?

J’ai observé attentivement les alentours avant de répondre.

Moi : Oui, mais on a un autre problème.

Léa : Lequel ?

Moi (en me grattant le crâne): Je crois que dans la panique, on s’est trompées de sentier.

Léa : Alors on n’a qu’à rebrousser chemin.

Moi : Tu as raison. On finira bien par croiser le deuxième embranchement !

On a marché en silence dans la direction opposée pendant plus de cinq minutes, avant d’arriver à une impasse.

Moi (en soupirant): Je pense qu’on est officiellement perdues.

Léa : Pff ! Pas question que je donne raison à Félix !

Elle a illuminé le boisé avec sa lampe frontale et pointé un sentier camouflé entre deux arbres.

Léa : Bingo !

Moi : Tu penses qu’on est déjà passées par là ?

Léa : Affirmatif.

Moi (sceptique) : Il me semble que le chemin n’était pas si étroit.

Léa : Je pense qu’on était juste trop hystériques pour le remarquer.

Moi : Tu as peut-être raison...

On s’est donc aventurées sur le sentier sinueux qui nous a menées non pas à un pont ni à la grange, mais à une petite route de campagne où nous n’avions jamais mis les pieds. J’ai éteint ma lampe frontale pour tenter de m’orienter, mais autour de nous, il n’y avait que du noir. J’ai poussé un soupir découragé en me laissant choir sur une grosse pierre au bord de la route.

Moi: Je suis tellement désolée, Léa! Ta fête est un cauchemar à cause de moi.

Léa : De quoi tu parles ? !

Moi: Non seulement j’ai raté ton arrivée parce que j’étais trop occupée à chercher ton cadeau, mais j’ai laissé Alex te commander une pizza dégueu, puis je me suis entêtée à refuser qu’il nous accompagne. Et à cause de ça, tu passes ta soirée d’anniversaire au froid avec une sorcière folle à tes trousses.

Elle s’est installée à mes côtés en secouant la tête.

Moi: Premièrement, tu n’as rien gâché. La preuve, c’est que je suis encore sous le choc de la surprise. Deuxièmement, la pizza aux tomates était délicieuse. Troisièmement, je me suis entêtée autant que toi, et ce n’est pas de ta faute si un être maléfique a décidé de s’en prendre à nous et nous a légèrement fait dévier de notre chemin! Quatrièmement, ce sont toutes ces mésaventures qui rendront cette soirée mémorable.

Elle a fait un arrêt pour lever la tête vers le ciel.

Léa: Et pour terminer, c’est grâce à toi si je peux assister à ce spectacle.

J’ai levé les yeux à mon tour et j’ai vu les milliers d’étoiles qui brillaient au-dessus de nous.

Moi : Wow ! !

Léa : On ne voit jamais ça, en ville.

On a contemplé le ciel en silence pendant quelques instants.

Moi : Tu me jures que tu n’es pas déçue ?

Léa : Je passe un moment inoubliable avec l’une de mes meilleures amies. Je dirais plutôt que je suis comblée.

On a échangé un sourire.

Moi : Bonne fête, Léa ! Léa : Merci, Jeanne.