Ma vie en films: «Le cinéma est un voyage au pays des humains» – Marina Orsini

Marraine de la 25e édition du Festival international du film pour enfants de Montréal (FIFEM) qui se tient du 26 février au 6 mars, la comédienne est donc la personne toute désignée pour partager ses souvenirs du grand écran.

Marina, quel est votre premier souvenir d'une salle de cinéma?

J’ai grandi dans le sud-ouest de Montréal et je partais tous les dimanches avec mes cousines à Verdun, dans un sous-sol d’église. Il y avait des films pour enfants et souvent des dessins animés, des Walt Disney. Si mon souvenir est bon, on payait 1 $ pour l’entrée et on avait deux films, on pouvait aussi acheter des chips pour 25 sous. On apportait un sac avec nos jus et nos grignotines. C’est un souvenir très clair: je suis toute petite dans un sous-sol d’église.

Votre premier film marquant?

Je pense que, dans ma mémoire d’adolescente, le premier film qui m’a totalement bouleversée est Un Amour infini avec Brooke Shields. C’était vraiment le film méga populaire quand j’avais 15 ans, à la fin des années 1970 et au début des années 1980. C’est une histoire d’amour impossible, un peu un Roméo et Juliette moderne. Je vivais un peu la même chose avec mon premier amoureux. Ma mère trouvait que j’étais trop jeune et était contre cette relation. Ça a été un immense drame dans ma vie, alors je m’identifiais beaucoup à cette histoire. À la même époque, dans un volet beaucoup plus amusant et joyeux, ça a été le film Brillantine avec John Travolta et Olivia Newton-John. La trame sonore a d’ailleurs été celle que j’ai écoutée tout au long de mon adolescence. Ce qui était formidable, c’est que la troupe de théâtre de mon école secondaire avait monté «Grease» et j’y avais eu un rôle. Et j’ai ensuite joué Grease sur scène de façon professionnelle à la fin des années 1990 avec mon amoureux... qui est devenu le père de mon enfant.

Et un plus récent?

Il y en a tellement! J’ai vu Le pouvoir du chien, qui est en nomination aux Oscars. J’ai vu aussi Belfast. Je me souviens aussi, quand j’ai eu mon enfant, tous les univers de Histoire de jouets, Boréal Express qui reste, à ce jour, le film de Noël. C’est une tradition. Les univers de Shrek aussi. Avec mon fils, qui est en musique et qui rêve de faire une carrière de chanteur, Bohemian Rhapsody sur Freddie Mercury, Rocketman sur Elton John. Dans les dernières années, ce sont tous des films qui ont été marquants.

Pensez-vous que le rapport des jeunes avec le cinéma a changé?

Je pense que le cinéma suit les générations, le cinéma est constamment en changement. Ne serait-ce que technologiquement parlant, l’évolution est folle. Avant, on tournait en 35 mm, maintenant, on est en ultra HD, on faisait de la télé en 16 mm. J’ai connu toute cette évolution à la télévision, c’est toujours en mutation. La technologie se développe tellement. L’un des films que j’ai vus récemment est Aline, que j’ai beaucoup apprécié, et la technologie du «morphing» permet de mettre le visage de Valérie Lemercier sur un corps d’enfant de 5 ans.

Votre définition du cinéma?

Pour moi, le cinéma est un voyage au pays des humains avec tous ses extrêmes, toutes ses beautés, toutes ses terreurs, ses horreurs, le beau, le laid, l’atroce, le violent, le doux, etc.

À voir aussi