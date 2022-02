Macron demande au président bélarusse « le retrait des troupes russes de son sol »

Le président français Emmanuel Macron a réclamé samedi soir à son homologue bélarusse Alexandre Loukachenko que celui-ci « exige au plus vite le retrait des troupes russes de son sol », et qui sont engagées dans l’invasion de l’Ukraine, a rapporté la présidence française.

« Le Président de la République a tenu à dénoncer la gravité d’une décision qui consisterait à autoriser la Russie à déployer des armements nucléaires sur le sol biélorusse. Le Président de la République a demandé au Président de la Biélorussie d’exiger au plus vite le retrait des troupes russes de son sol, lesquelles mène à une guerre unilatérale et injuste et a soulignées la nécessité de coopérer avec la communauté internationale pour conduire les opérations humanitaires au secours du peuple ukrainien », écrit l’Élysée dans un communiqué.

« Le Président de la République », ajoute le communiqué, « a souligné combien la fraternité entre les peuples biélorusses et ukrainiens devrait conduire la Biélorussie (le Bélarus, NDLR) à refuser d’être le vassal et le complice de fait de la Russie dans la guerre contre l’Ukraine. »

Cet échange téléphonique est « tout à fait exceptionnel », selon la présidence, car les relations entre Paris et Minsk sont « entre parenthèses » depuis les élections d’août 2020 qui ont permis à Alexandre Loukachenko de garder les rênes du Bélarus, malgré des semaines de protestations populaires.

Ce dernier a autorisé la présence sur son territoire de troupes russes quelques semaines avant qu’elles n’envahissent l’Ukraine : quelque 30 000 militaires de Moscou, qui officiellement participaient à des exercices, se sont ainsi retrouvés à 200 kilomètres de la capitale ukrainienne Kiev.

Avec cet appel, Emmanuel Macron a mis le président Loukachenko « sous pression en lui rappelant ce que la Biélorussie avait en commun avec l’Ukraine et avec l’Europe », selon l’Élysée.

Les Bélarusses « méritent mieux » que de devenir les « vassaux » de la Russie, avait lancé vendredi le ministre des Affaires étrangères, Jean-Yves Le Drian, à l’issue d’une rencontre avec la cheffe de l’opposition bélarusse Svetlana Tikhanovskaïa à Paris.

