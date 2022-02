MLS: Un jeu blanc pour le premier départ de Maxime Crépeau

Maxime Crépeau faisait ses débuts officiels avec le Los Angeles FC, samedi, et il s’est déjà fait de nouveaux partisans en réalisant le blanchissage dans une victoire de 3 à 0 contre les Rapids du Colorado.

Joueur québécois le plus cher de l’histoire, le gardien avait été acquis par le LAFC pendant la saison morte pour un montant d’allocation générale de 1 million $ et un choix de premier tour au SuperDraft.

L’ancien des Whitecaps de Vancouver et du CF Montréal a logiquement obtenu la confiance du nouvel entraîneur-chef Steve Cherundolo pour cette ouverture de saison 2022. Crépeau n’a pas eu à se signaler beaucoup, les Rapids ne cadrant qu’un tir sur sa cage.

L’athlète de 27 ans semble bien s’adapter à la Californie et il a défendu ses coéquipiers lors d’une altercation à la 58e minute, ce qui lui a valu un carton jaune.

Nullement distrait par la fin de son contrat annoncée pour le mois de juin, Carlos Vela s’est occupé de l’attaque. La vedette offensive a inscrit les trois buts du LAFC, à la 29e (sur pénalty), la 35e et la 50e minute.

Crépeau manque à Vancouver

Celui qui a obtenu le vote de confiance à Vancouver depuis le départ de Crépeau, le jeune Thomas Hasal, a pour sa part connu un début de saison très difficile en étant du mauvais côté d’une défaite de 4 à 0 contre le Crew, à Columbus.

Miguel Berry et Derrick Etienne fils ont déjoué le portier de 22 ans en première mi-temps. Le défenseur Jack Nerwinski n’a pas aidé la cause des Whitecaps lorsqu’il a été chassé de la rencontre à la 53e minute pour accumulation de cartons. Luis Diaz et Lucas Zelarayan en ont profité pour ajouter à l’avance déjà importante du Crew.

Les Whitecaps n’ont cadré aucun tir sur la cage défendue par Eloy Room.

Un match nul pour amorcer la campagne

Plus tôt dans la journée, l’Union de Philadelphie et le Minnesota United FC avaient l’honneur de disputer le premier match de la campagne et c’est avec une égalité de 1 à 1 que les deux équipes s’en sont tirées, au Subaru Park.

Robin Lod est celui qui a ouvert les compteurs de cette nouvelle saison en marquant à la 23e minute de jeu. Franco Fragapane a bien alimenté le Finlandais pour qu’il inscrive ce premier but. Après un joli contrôle aérien, le petit attaquant a décampé à la gauche du filet de l’Union avant de trouver Lod à l’orée du filet.

Le club de Philadelphie a permis à ses partisans de célébrer avant la mi-temps. De la tête, Cory Burke a catapulté au fond du filet un long centre de Jakob Glesnes.

Le reste de la rencontre a été l’affaire des gardiens Andre Blake et Tyler Miller, qui ont effectué respectivement quatre et cinq arrêts.

