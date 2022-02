Pour tout savoir au sujet du TDAH

Psychiatre spécialiste du TDAH depuis plus de 25 ans, la Dre Annick Vincent a réalisé un tour de force au cours des derniers mois en faisant une mise à jour de ses deux best-sellers, Mon cerveau a besoin de lunettes et Mon cerveau a encore besoin de lunettes (plus de 50 000 copies vendues). Les deux ouvrages, qui en sont à leur quatrième édition, ont été mis à jour pour mieux répondre aux besoins des lecteurs d’aujourd’hui. Ils présentent l’information scientifique sur ce sujet, en s’appuyant sur les données concluantes les plus récentes.

Ce sont deux vraies bibles pour les gens qui vivent avec le TDAH, que ce soient des jeunes, des ados ou des adultes. Il y a là une mine d’informations pour les professionnels de la santé et de l’éducation, de sorte qu’ils soient informés et outillés, eux aussi.

Photo courtoisie

Dans Mon cerveau a besoin de lunettes, un ouvrage destiné aux enfants, la Dre Vincent présente des trucs et des stratégies pour mieux composer avec le TDAH. Elle présente des conseils de pointe, tout spécialement sur des sujets comme le mode de vie et la gestion du temps, la vie scolaire, l’espace et les émotions, une partie bonifiée. Une nouvelle section a été ajoutée pour mieux décrire le problème de l’inattention.

Photo courtoisie

Le deuxième ouvrage, Mon cerveau a encore besoin de lunettes, s’adresse aux adolescents et aux adultes qui doivent vivre avec les symptômes d’inattention, d’hyperactivité ou d’impulsivité qui caractérisent le TDAH.

La Dre Annick Vincent propose des stratégies pour atténuer ces symptômes, mieux se concentrer et freiner la bougeotte. Elle explique les symptômes cliniques, la démarche diagnostique et les traitements pharmacologiques qui sont offerts pour traiter ce trouble neurodéveloppemental. Le livre déborde de trucs et de conseils pour développer des stratégies adaptatives efficaces et mieux composer avec les défis rencontrés dans la vie de tous les jours.

TDAH et COVID

« Au cours des deux dernières années, avec la COVID, on a vu plein de gens se fatiguer », commente-t-elle en entrevue. « On a vu plein de gens avoir des symptômes d’allure TDAH, pour des choses qui ne sont pas un vrai TDAH mais qui vont challenger le cerveau : quand tu es en surcharge soit émotive ou de travail, quand tu es dans un environnement où il y a beaucoup de stimuli distrayants », énumère la spécialiste.

« On a vu des gens qui avaient plus de difficulté avec leur sommeil, des gens qui ont eu plus de difficulté à maintenir un horaire de vie dans toute cette bousculade-là. Et on a vu ce qu’on appelle un phénotype de TDAH : des gens qui se sont mis à avoir des symptômes d’allure TDAH alors qu’ils n’en ont pas. Bien sûr, ceux qui vivent avec le TDAH, leurs stratégies usuelles n’étaient plus suffisantes. »

Prendre soin de notre cerveau

Tout cela l’a amenée à réfléchir sur les moyens de passer le message qu’il faut qu’on prenne soin de notre cerveau, TDAH ou pas.

« Dans le livre pour les adultes, j’ai travaillé davantage la section qui parle de l’attention, des stratégies pour prendre soin de son cerveau. J’ai ajouté une mini-section sur la résilience, parce qu’on sait que le stress et l’anxiété ça vient apporter des difficultés attentionnelles. Prendre soin de soi, c’est aussi prendre soin de sa résilience. »

Stratégie efficace

Annick Vincent a récemment traversé une période difficile après une chirurgie. Cette épreuve l’a amenée à développer une stratégie pour prendre soin d’elle.

« Je me suis fait un acronyme de parcours de vie, CARPE DIEM : Contact Attention Résilience Partage Émerveillement Dynamisme Inspiration Espoir Mouvement. Si je suis capable de mettre ça en place et de travailler dans cette direction-là, je vais bien. J’arrive à retrouver mon équilibre. »

♦ La Dre Annick Vincent est médecin psychiatre, spécialiste du TDAH depuis plus de 25 ans.

♦ Communicatrice de renommée internationale, elle partage son expertise auprès du grand public et des professionnels de la santé et de l’éducation afin que tous soient outillés pour aider les personnes vivant avec le TDAH à développer leur plein potentiel.

♦ Annick Vincent propose beaucoup de matériel complémentaire très pertinent et intéressant sur son site web (attentiondeficit-info.com) de même que sur le site web de la Fondation Philippe Laprise, Complètement TDAH (fondation philippelaprise.com).

EXTRAIT

« Le TDAH est un problème neurobiologique souvent transmis génétiquement, qui se manifeste dès l’enfance par de la difficulté à moduler les idées [inattention], les mouvements et les comportements [hyperactivité/impulsivité]. À ce tableau peut s’ajouter une difficulté à moduler les émotions [hyperréactivité]. Les symptômes ne sont pas les conséquences d’un manque de “vouloir”, mais bien de “pouvoir”. Les stratégies thérapeutiques visent à augmenter la capacité d’une personne à s’automoduler et à réduire les impacts du TDAH pour qu’elle puisse vivre selon son plein potentiel. »