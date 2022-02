Quand boxer rime avec philosopher

À l’intérieur de Montréal, le journaliste Louis-Philippe Messier se déplace surtout à la course, son bureau dans son sac à dos, à l’affût de sujets et de gens fascinants. Il parle à tout le monde et s’intéresse à tous les milieux dans cette chronique urbaine.

La boxe anglaise et la philosophie ont davantage en commun qu’on pourrait l’imaginer.

Du moins, tel est le pari de l’organisme Philo-Boxe et de son fondateur, Karim Coppry.

Cet intervenant de Côte-des-Neiges enseigne à ses protégés, qui ont entre 14 et 18 ans, aussi bien la technique d’uppercut que la patience d’écouter les arguments d’autrui.

Pour mon entretien avec M. Coppry, j’ai bien sûr enfilé mes gants capitonnés.

« On se trompe en pensant que la boxe, c’est juste des gens qui se tapochent. C’est un art précis et difficile qui requiert de l’équilibre, du rythme et une force mentale », m’explique M. Coppry.

Bientôt, l’essoufflement coupe court à notre conversation, tandis que l’ancien boxeur de compétition me demande d’enchaîner des séquences de coups. Jab-jab-direct, jab-direct-crochet.

« Tout le monde a peur avant de monter dans le ring, alors ça exige de maîtriser ses émotions, et c’est ça qui enseigne à persévérer malgré la crainte et la douleur », soutient l’entraîneur.

Après la boxe, c’est l’heure de l’atelier philosophique.

« Je demande aux jeunes de me suggérer des sujets qui se rapportent à leur réalité immédiate et sur lesquels on peut avoir prise. »

Parmi les questions abordées : quelle est la perception du succès, en quoi la musique est-elle importante, que peut-on faire pour s’assurer une vie significative ?

M. Coppry a suivi la formation de Sève Formation Canada qui promeut l’épanouissement des enfants par la philosophie.

Adversité

Tout comme la boxe, qui exige le courage d’affronter un adversaire, la philosophie confronte parfois les jeunes à des opinions qui divergent des leurs.

« Une fois, il a été question de nourriture hallal au Québec et le ton a monté, mais d’habitude, la conversation demeure calme et civilisée », se souvient Cindy Thao Ty, que tout le monde appelle Cobra.

À 18 ans, Cobra est la doyenne des jeunes de Philo-Boxe.

Photo courtoisie, Philo-Boxe

D’un naturel réservé, la jeune femme est tombée amoureuse de la boxe lorsqu’elle s’y est essayée. Devenue assistante-entraîneuse de Philo-Boxe, c’est à son tour de former ses cadets.

« Ça m’a permis de m’ouvrir et de prendre confiance en mes moyens », me raconte celle qui termine maintenant son secondaire aux adultes et qui hésite par la suite entre un DEP en mécanique ou en coiffure.

De toute ma carrière, ai-je déjà vu un organisme aussi jeune ?

Jeune

« Karim a 28 ans et tout le CA a moins de 30 ans, » me confirme la vice-présidente de l’organisme, Dina Husseini qui a 26 ans.

M. Coppry a obtenu une bourse pour lancer son organisme après avoir remporté le Hackathon social de 2019.

Photo Ben Pelosse

« C’est vraiment un projet de Côte-des-Neiges, par un jeune de Côte-des-Neiges pour des jeunes de Côte-des-Neiges », dit Mme Husseini, elle-même du quartier.

Philo-Boxe organise ses cours de boxe-philo au chalet Kent de la maison des jeunes de Côte-des-Neiges ainsi que dans un local temporaire du Plateau.

« C’est difficile de trouver un local abordable pour un nouvel organisme », dit Mme Husseini.

Non seulement Philo-Boxe n’a pas encore deux ans, mais le yoyo pandémique n’a pas cessé de lui asséner des taloches jusqu’à maintenant ! Puisse-t-il rapidement prendre son envol.