Ukraine: quel est le sort des manifestants russes?

Depuis quelques jours, des milliers de manifestants russes prennent les rues pour s’opposer à l’invasion en Ukraine, et ce, malgré les conséquences.

«Les militants, les opposants, les défenseurs des droits humains et les journalistes sont traqués et combattus; c’est le retour des goulags. Toute protestation est violemment réprimée», dit France-Isabelle Langlois, la directrice générale d’Amnistie internationale Canada.

«La répression en Russie n’a pas de limites», affirme Mme Langlois. Des manifestants de tous âges, dont certains âgés de moins de 18 ans, sont arrêtés par les forces armées.

Mme Langlois confirme cependant que toutes les personnes emprisonnées seront éventuellement libérées.

«On va surtout les faire languir très longtemps. Ils n’auront pas le droit de voir un avocat, et on va les humilier, les brimer le plus possible», poursuit France-Isabelle Langlois.

La directrice générale juge que les sanctions économiques de l’international à l’égard de la Russie ne sont pas suffisantes.

«Il ne faut pas rester indifférent. On a peu de pouvoir, mais on a le pouvoir de démontrer notre indignation et notre solidarité, et de faire pression sur notre gouvernement pour qu’il soit plus ferme», rappelle Mme Langlois.

Des manifestants partout à travers le globe protestent aussi contre l'invasion de l'armée russe.