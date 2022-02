Rita Baga: égayer le retour à la maison

C’est indéniable : la caméra aime Jean-François Guevremont alias Rita Baga. Son personnage de drag queen a séduit le Québec, enflammant tour à tour les plateaux de différentes chaînes télé lors du tournage de la téléréalité Big Brother Célébrités, du rendez-vous musical En direct de l’univers ou de la compétition Star Académie, entre autres. Un cheminement logique quand on sait que les déguisements et le petit écran ont toujours eu un pouvoir d’attraction sur Jean-François/Rita.

Rita, quelle émission vous a grandement marquée durant votre jeunesse ?

À la maison, nous écoutions religieusement La petite vie. En deuxième année du primaire, pour Halloween, alors que la plupart des élèves étaient déguisés en ninja ou en Power Ranger, j’étais déguisée en Popa [personnage joué par Claude Meunier, NDLR], avec un sac poubelle pour la collecte des bonbons !

Regardiez-vous beaucoup la télé lorsque vous étiez toute jeune ?

Oui, j’avais de bonnes habitudes comme Les chatouilles du matin et Bouledogue Bazar les week-ends. J’aimais aussi beaucoup Télé-Pirate et Vazimolo, de même que Les Zigotos. Vingt ans plus tard, j’ai encore la chanson thème en boucle dans la tête.

Pouvez-vous partager avec nous l’un de vos plus beaux souvenirs télé liés à l’enfance ?

Je me souviens d’avoir hâte de rentrer de l’école pour écouter Les Simpson, 0340 [une émission d’abord animée par Patricia Paquin et ensuite par Élyse Marquis, NDLR] et Watatatow. C’est une routine qui a bercé mon primaire ! Encore aujourd’hui, je passe beaucoup de temps devant la télé !

Y a-t-il un personnage qui vous a influencée à devenir l’artiste que vous êtes ?

Non, pas vraiment.

Y a-t-il un personnage que vous auriez aimé jouer pour les enfants ?

Charlie [joué par Jean-Frédéric Poliquin, NDLR], l’ami de Julie-Pier [Nadeau, maintenant en politique, NDLR] dans La boîte à lunch. Je trouvais qu’il avait l’air d’avoir beaucoup de plaisir avec cette petite coquine !

Que pensez-vous de la télé jeunesse d’aujourd’hui ?

Je suis très heureuse de voir de la diversité et de la représentation à l’écran, même dans les séries jeunesse. Ça donne un portrait plus juste de la société dans laquelle on évolue. Et ça donne espoir !

♦ Véritable bête de scène, Rita Baga a un agenda bien rempli avec une kyrielle de dates, un peu partout au Québec. Grâce à la levée de diverses restrictions gouvernementales, elle présentera son spectacle Creature à maintes reprises jusqu’en novembre prochain. Pour connaître son horaire de tournée, on se rend au ritabaga.ca.