Saint-Léonard-de-Portneuf: un motoneigiste perd la vie après avoir frappé un arbre

Un motoneigiste âgé de la trentaine a perdu la vie, dans la nuit de vendredi à samedi, après s’être écrasé contre un arbre à Saint-Léonard-de-Portneuf.

D’après la Sûreté du Québec, l’incident est survenu aux alentours de 1h du matin, sur le sentier fédéré 73, dans la petite municipalité située à l’ouest de Saint-Raymond.

«L’homme prenait place seul à bord de sa motoneige et aurait perdu le contrôle de celle-ci dans une courbe», explique Hélène Saint-Pierre, porte-parole du corps de police provincial.

L’impact avec un arbre n’aurait pu être évité. C’est un autre homme qui l’accompagnait sur une autre motoneige qui a alerté les autorités.

La victime, un individu dans la trentaine, a été transportée d’urgence au centre hospitalier le plus proche. Son décès a malheureusement été constaté au courant de la nuit.

Un policier en enquête-collision s’est rendu sur les lieux pour établir les causes et circonstances qui entourent le drame, précise Mme Saint-Pierre.

L’identité du défunt n’a pas encore été révélée, le temps que ses proches apprennent cette triste nouvelle.

À voir aussi