Savoir saisir sa chance

Avec l’arrivée de Martin St-Louis, tous les joueurs du Canadien se sont vu offrir une page blanche. Déjà, certains joueurs ont profité de cette chance pour entrer dans les bonnes grâces du nouveau pilote, dont Mike Hoffman, Laurent Dauphin et Rem Pitlick.

Dans le cas d’Hoffman, on en a eu la preuve la plus probante lors du match de mercredi dernier face aux Sabres de Buffalo. À la suite de la blessure à Josh Anderson, qui a dû quitter la rencontre, St-Louis n’a pas hésité une seule seconde à insérer Hoffman à la droite de Cole Caufield et Nick Suzuki.

Plusieurs entraîneurs auraient essayé des choses ou seraient allés avec un vétéran respecté comme Brendan Gallagher. Certes, Hoffman a des défauts, mais il n’en demeure pas moins qu’il s’agit d’un joueur offensif et un franc-tireur capable de produire. Cette décision allait exactement dans la lignée de ce que St-Louis avait expliqué lors de son embauche : il n’a pas l’intention de diriger tout le monde de la même façon et, surtout, il souhaite laisser les joueurs travailler dans leurs forces plutôt que de constamment se concentrer sur leurs lacunes.

Dans le cas de Pitlick, on peut déjà mentionner qu’il s’agit d’un très bon coup de Jeff Gorton qui l’avait réclamé au ballottage peu de temps après son arrivée avec l’équipe. Contre les Sabres, il a été le deuxième attaquant le plus utilisé par St-Louis avec 19 min 52 s passées sur la patinoire, tout juste derrière Nick Suzuki (20 min 48 s).

Même chose pour Laurent Dauphin. Lui, il l’a attendu sa chance, et, à 26 ans, il semble vouloir la saisir. L’ancien des Saguenéens de Chicoutimi est en train de se rendre indispensable par sa polyvalence. Il peut jouer partout dans l’alignement et, même s’il ne fait que 6 pi et 186 lb, il joue gros.

GALLAGHER ET BYRON

À l’inverse, c’est de plus en plus compliqué pour Brendan Gallagher et Paul Byron. Dans le cas de Gallagher, je comprends qu’il a mérité le contrat qu’on lui a octroyé pour ses loyaux services rendus à l’organisation. Par contre, c’est de plus en plus difficile pour lui.

Selon ce qu’on entend, le Canadien aimerait redevenir une équipe compétitive dès l’an prochain et j’ai du mal à voir où Gallagher pourra cadrer dans un alignement amélioré. Le problème, c’est que le CH sera probablement pris avec son contrat, à moins d’accepter d’en payer une bonne partie en l’échangeant. Même chose pour Byron à qui il reste une autre année de contrat après celle-ci, à un salaire de 3,4 M$.

J’ajouterais même le nom de Ryan Poehling aux joueurs qui ne profitent pas de l’arrivée d’un nouvel entraîneur. Le no 25 ne m’impressionne vraiment pas. Je ne vois pas de fougue dans son jeu. Malgré tout, on continue de dire qu’il est jeune et que c’est normal. L’excuse de la jeunesse, elle a le dos large ! Tu peux être jeune tout en travaillant soir après soir. On a beaucoup critiqué Jeff Petry lors du fameux incident impliquant Samuel Montembeault et Zack Kassian, mais on semble oublier que Poehling aussi était tout près de l’action et il n’a absolument rien fait.

QUI ÉCHANGER ?

Le Canadien gagne davantage et c’est bon pour le moral des Québécois. Par contre, il faut en venir à l’évidence que plusieurs joueurs seront échangés d’ici la date limite des transactions.

On parle beaucoup de Ben Chiarot, mais est-ce qu’on pourrait être tenté d’échanger Petry qui, clairement, ne veut plus jouer à Montréal, afin de faire de la place pour signer Chiarot à long terme ? Je n’écarterais pas cette option.

Et que dire de Jake Allen ? Je sais, il est blessé. Mais est-ce qu’une équipe pourrait être intéressée aux services de ce gardien auxiliaire fiable en vue des séries ? Après tout, vous connaissez mon amour pour Samuel Montembeault. Je le crois plus que prêt à assumer le rôle de second à Montréal et, pourquoi pas, créer une surprise en s’établissant comme un gardien partant. Après tout, ce ne serait pas le premier gardien à défier les pronostics de cette façon.

— Propos recueillis par Kevin Dubé

Les échos de Bergie

Encore respecté

Martin St-Louis a connu une carrière de joueur couronnée de succès. Il a gagné le respect de ses pairs non seulement par ses prouesses sur la glace, mais aussi par la persévérance qu’il a démontrée pour atteindre ses buts. Je trouve que ça se ressent encore, et pas seulement du côté de ses joueurs. Mercredi, St-Louis a demandé à parler à l’officiel et la scène m’a marqué. L’arbitre est tout de suite venu le voir au banc et ils ont semblé avoir une discussion cordiale. Habituellement, quand un club est mathématiquement éliminé des séries, il est un peu laissé pour compte. Là, on sent qu’il impose toujours le respect.

Continuer à perdre ?

J’entends certains partisans qui sont déçus que le Canadien ait retrouvé le sentier de la victoire puisqu’ils espèrent toujours que l’équipe repêche le plus haut possible en juillet prochain. Ça ne fonctionne pas comme ça, et St-Louis l’a très bien dit, hier : il dirige pour gagner. De toute façon, selon ce qu’on entend de plus en plus, le joueur de centre Shane Wright ne fait pas l’unanimité comme premier choix au total. Le Canadien est probablement mieux de continuer à gagner, à bâtir la « culture » sur laquelle St-Louis met beaucoup d’accent depuis son arrivée, quitte à repêcher au troisième rang plutôt qu’au premier.

Bravo Zdeno !

Jeudi soir, face aux Sharks de San Jose, Zdeno Chara est devenu le défenseur ayant joué le plus de matchs dans l’histoire de la LNH avec 1652. Quelle carrière il a connue, et connaît toujours ! De ses débuts avec les Islanders à la transaction qui l’a envoyée à Ottawa, puis son contrat comme agent libre avec les Bruins de Boston où il est devenu l’un des meilleurs défenseurs de la LNH. Il semble que plusieurs équipes souhaitent faire son acquisition en vue des séries éliminatoires. Pas de doute, Chara a ralenti, mais son expérience et son leadership peuvent encore être de sérieux outils pour une formation en quête d’un championnat. Parallèlement, les Islanders ont perdu leur pari. Ils ont décidé d’embaucher plusieurs vétérans, dont Chara et Zach Parise, mais rateront visiblement les séries pour la première fois de l’ère Barry Trotz. Comme quoi, l’embauche de vétérans en fin de carrière ne fait pas foi de tout.