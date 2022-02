Ski alpin: Marie-Michèle Gagnon «constante et solide»

Depuis un mois, la Québécoise Marie-Michèle Gagnon est abonnée au top-10 des épreuves de descente en ski alpin. Elle l’a prouvé une fois de plus samedi avec une huitième place à la Coupe du monde de Crans Montana, en Suisse.

Après avoir terminé au 9e rang à Garmisch-Partenkirchen le 29 janvier et au 8e échelon aux Jeux olympiques de Pékin, Gagnon a dévalé la piste de la station suisse en 1 min 31,6 s (+1,19 seconde) pour se classer parmi les dix meilleures à nouveau.

«Ça va très bien! Je suis vraiment constante et solide, ça amène de bons résultats. Je suis prête à atteindre la prochaine étape, j’ai essayé un peu plus fort aujourd’hui (samedi) et j’ai réussi une huitième place. J’aimerais pouvoir me retrouver prochainement sur le podium, ce serait une belle progression», a mentionné Gagnon, en entrevue avec Sportcom.

Selon elle, les conditions étaient parfaites à Crans Montana pour que toutes les skieuses connaissent une bonne journée.

«J’ai connu un bon départ, j’étais même première après le premier intervalle. J’ai été très forte dans l’ensemble. C’était une piste très équitable pour tout le monde, la lumière et la neige étaient parfaites. C’est vraiment plaisant de compétitionner dans ces conditions.»

Surprises sur le podium

La Tchèque Ester Ledecka a été couronnée championne de l’épreuve samedi en s’imposant notamment devant la Norvégienne Ragnhild Mowinckel (+0,21 seconde) et l’Autrichienne Cornelia Huetter (0,42 seconde).

Devant ses partisans, la championne olympique en descente Corinne Suter n’a pas pu faire mieux qu’une 10e place. Malgré une 12e position, l’Italienne Sofia Goggia conserve quant à elle la tête pour l’obtention du globe de cristal en descente.

Gagnon demeure à Crans Montana jusqu’à dimanche alors qu’une deuxième épreuve de descente est prévue au programme.

«Je travaille toujours pour atteindre mon objectif de podium. On va essayer une fois de plus dimanche. Il ne me manque pas grand-chose. Je dois être plus agressive, plus méchante et je vais y arriver», a-t-elle conclu.