Triste reliquat de la COVID-19

Ça n’allait pas très bien entre mon conjoint et moi avant la pandémie. Mais comme on a une petite fille de trois ans, je ne me décidais pas à briser cette union. Puis on a été confinés à la maison en télétravail tous les deux. Le fait d’être obligés de s’épauler pendant plusieurs mois et de voir peu de gens à l’extérieur a ajouté une mince couche de ciment à notre couple.

À partir de juillet 2021, soit pendant notre retour à une vie à peu près normale, j’avais renoué avec une vieille connaissance pour qui j’avais eu un gros béguin jadis. Il venait de se séparer de la mère de ses enfants. Comme il m’a dit clairement qu’il ne souhaitait pas s’engager avec une autre femme sur le long terme, que je n’étais pas décidée de mon côté à briser mon couple, j’ai accepté de vivre l’aventure d’un soir qu’il me proposait en ce si beau soir de novembre où on avait l’impression que l’été indien n’en finissait plus de s’étirer à l’infini.

Puis, je n’ai plus eu de ses nouvelles. Je n’en attendais pas non plus, vu ce qu’il m’avait dit sur sa non-envie de s’embarquer dans une nouvelle aventure de couple. Il souhaitait digérer sa séparation et profiter du bon temps avec ses enfants. Mais le sentiment de plénitude vécu ensemble le soir de notre rencontre ne me quittant pas, j’ai senti le désir de me rapprocher de lui. Je lui ai donc écrit à son adresse internet et il m’a répondu.

On a entretenu ainsi une correspondance assez explicite sur nos désirs mutuels pendant quelques semaines. C’est tout ce qu’il acceptait de faire avec moi et je me suis laissée aller. Malheureusement, mon conjoint est tombé là-dessus en vérifiant si j’avais reçu à sa place un courriel qu’il attendait de sa mère et qu’il n’avait pas reçu.

Pas besoin de vous dire qu’il ne l’a pas pris. Comme il a fait cette découverte deux jours avant Noël, je ne vous dis pas la tête qu’il m’a faite au réveillon que nous avons pris avec notre fille, ma mère et son conjoint. Le jour même de Noël, il n’a quasiment pas ouvert la bouche de la journée, et depuis il ne fait que me répéter à l’infini : « J’attends des explications avant de prendre une décision ! »

Mais je ne peux pas lui en donner d’explication puisqu’il n’y a rien à dire sur cette histoire qui n’aura pas de suite. Parce que ça lui ferait trop zmal, je n’ai pas envie de lui raconter le premier chapitre de cette histoire « de cul ». Et comme le deuxième chapitre se résume à des mots lancés par deux personnes qui ne faisaient que s’exciter l’une l’autre, je risque gros en m’expliquant mal. Qu’est-ce qu’on fait dans un cas comme ça ? Surtout quand on se rend compte qu’on aime le gars avec qui on vit ?

Une fille qui s’en veut à mort

Eh bien, on lui dit la vérité au gars en question, car cette vie de couple vous la vivez ensemble. C’est certain que ça va mal passer cet aveu, mais vous en êtes rendue là. Ça allait couci-couça à l’arrivée de la pandémie, et cet état de fait relevait de vous deux, il me semble. C’est donc à deux qu’il va falloir faire l’état des lieux pour décider de la suite de votre couple.

Au lieu de prendre ça comme une catastrophe, prenez donc ça comme un SOS pour mieux repartir. Car si vous aimez votre conjoint, il faut comprendre pourquoi vous vous êtes laissée aller à quelque chose que vous regrettez. Il y a des moments charnières dans une vie de couple et celui-là en est un. Plus vous le traverserez ouvertement, plus belle sera la suite.