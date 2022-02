Ukraine : un député norvégien propose Zelensky pour le Nobel de la paix

En pleine invasion russe de l’Ukraine, un député de la droite populiste norvégienne a annoncé samedi vouloir proposer le président ukrainien Volodymyr Zelensky pour le prix Nobel de la Paix, remis à Oslo.

« Il se bat pour la paix et a été une inspiration immense pour le peuple ukrainien », a justifié Christian Tybring-Gjedde dans une interview au quotidien norvégien Dagbladet.

Ex-comique longtemps considéré comme un président par accident, Volodymyr Zelensky émerge sous un jour nouveau avec la crise puis la guerre avec Moscou, faisant apparaître notamment son sang-froid.

« Zelensky a essayé d’aller sur la voie diplomatique tout du long, d’apaiser la rhétorique et de sauver son pays de la catastrophe. Il a fait tout ce qu’il a pu (...) Il mérite un prix Nobel », plaide l’élu du parti du Progrès (FrP, droite populiste anti-immigration).

En tant que membre de la commission des Affaires étrangères et de la Défense, le député est habilité à proposer des candidats.

Être proposé pour le Nobel n’a aucune garantie d’adoubement de la part de l’Institut Nobel norvégien.

Ce dernier ne révèle jamais la liste des nommés, mais leurs parrains le font parfois.

Cette année, on sait ainsi qu’ont été proposés des défenseurs de la démocratie en Birmanie, l’opposante bélarusse Svetlana Tikhanovskaïa, le pape ou encore des figures de la cause climatique et environnementale tels la jeune Greta Thunberg et le vénérable David Attenborough.

La clôture des candidatures ayant eu lieu fin janvier, il est à priori trop tard pour proposer le président ukrainien pour le Nobel 2022, même si Christian Tybring-Gjedde estime que le comité chargé de choisir le lauréat pourrait faire une exception.

Les cinq membres du comité Nobel norvégien auront aussi la possibilité de mettre des noms sur la table lors de leur première réunion visant à examiner les candidatures, le 4 mars.

Le député Tybring-Gjedde s’était déjà illustré en septembre 2020 en proposant Donald Trump pour le Nobel, avant d’estimer en janvier 2021 qu’il ne le méritait plus après les incidents du Capitole et sa contestation des résultats électoraux.