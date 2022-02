Ukrainement

Je ne suis pas « politipsychosiologue », mais, dans les balbutiements d’une guerre qui finit par tous nous concerner et qui va tuer des centaines, des milliers, peut-être des centaines de milliers de citoyens, je tremblote. Attaqués sauvagement, des innocents crèvent déjà cruellement comme des chiens. Des gens comme vous et moi, des enfants comme les nôtres, des vieillards comme nos parents, nos mononcles et nos matantes. C’est aussi cave que ça. Je ne pensais jamais voir ce qui se passe et ce qui va arriver en Ukraine. Honnêtement, je capote.

Oui, Trudeau a fait le taouin, l’innocent. Oui, Boris Johnson a été un comique pas drôle. Mais oui, Donald Trump sera toujours un véritable bouffon. Kim Jong-un un diminué. Mais que pensez-vous de Vladimir Poutine, maintenant ?

DU CHEMIN FOU

Il y a une vingtaine d’années, son nom de famille vous a fait sourire. Poutine, en russe, veut dire « du chemin ». Jeune, il était un élève médiocre et bagarreur. Il voulait devenir espion et il est connu pour être un homme sadique et barbare qui a déjà demandé à des chercheurs de trouver un poison ne laissant aucune trace. Poutine me fout la trouille.

Voilà longtemps qu’il sait très bien que plus des trois quarts de la planète n’accepteront jamais son intrusion en Ukraine. Il a été averti mille fois que les États-Unis et les grands et puissants États d’Europe lui couperont les vivres et relations, lui feront la vie dure advenant une telle irruption.

Ça ne l’affecte pas. L’idée d’un conflit mondial ne l’a jamais énervé.

Poutine est glacial et s’en fout. Il a décidé de mener à terme un projet avec des méthodes préhistoriques. La décision en est une de dégénéré, de débile, de craqué. Il s’en va où avec ça ? Ça va se terminer comment ?

Oui, j’ai la chienne. J’ai toujours redouté le regard dépravé de Vladimir Poutine, et voilà qu’il me donne raison.

Kiev, la capitale de l’Ukraine est une ville magnifique. C’est le siège de nombreuses entreprises de haute technologie, d’institutions universitaires, de splendides musées et de hauts lieux artistiques. C’était.

Au Canada la ville de Kiev est jumelée à Toronto. Je propose qu’on ajoute La Prairie.

ON DÉGUÉDINE

Trois choses en reconstruction : le système de santé, le Canadien et la mâchoire d’un complotiste qui a tardé à sortir d’Ottawa.

« On peut aller en Ukraine en truck ? » (Rambo)

Martin St-Louis aime bien Cole Caufield et, en plus, c’est lui qui lui a prêté du linge d’hiver quand il est arrivé.

Enfin, on commence à voir la lumière au bout du 18 roues.

J’ai calculé. Pour faire les séries, les Canadiens doivent gagner tous leurs matchs d’ici la fin de la saison, plus les 11 premiers de la saison prochaine.

C’est pas le fun vieillir, mais c’est la seule façon de vivre longtemps.

Février n’a que 28 jours et c’est déjà trop.

Vous souvenez-vous du temps où le Parti Québécois existait ?

Prévision météo : aujourd’hui y fait frette, demain ce sera froid et on gèlera lundi. Plus frais mardi.

