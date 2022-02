Vous souvenez-vous de mon nom?

On retrouve des milliers d’offrandes de toutes sortes sur le marché pour déjouer la vigilance des différentes espèces de poissons qui peuplent les cours d’eau.

Aujourd’hui, je vous convie à mettre votre mémoire à rude épreuve en tentant d’identifier 15 grands classiques. Tous ces leurres ont trois points en commun ; ils sont offerts dans les présentoirs des marchands depuis plusieurs décennies, ils ne se démodent pas et ils sont très efficaces. Il est possible que vous les possédiez, que vous les ayez peut-être déjà achetés ou bien vus et revus à maintes reprises dans les coffrets de vos partenaires de pêche et dans les médias.

Le seul indice auquel vous aurez droit pour chaque modèle sera le nom de son manufacturier. Il ne vous restera donc qu’à vous remémorer son appellation. Si vous avez un bon bagage de connaissances et que vous avez un résultat final de plus de 10 sur 15, vous aurez raison d’être fier de vous.

Photo courtoisie

Mepps __________________

Photo courtoisie

Cotton Cordell __________________

Photo courtoisie

Creek Chub __________________

Photo courtoisie

Heddon __________________

Photo courtoisie

Rapala __________________

Photo courtoisie

Rebel __________________

Photo courtoisie

Smithwick __________________

Photo courtoisie

Storm __________________

Photo courtoisie

Len Thompson __________________

Photo courtoisie

Arbogast __________________

Photo courtoisie

Cotton Cordell __________________

Photo courtoisie

Heddon __________________

Photo courtoisie

Rapala__________________

Photo courtoisie

Rebel __________________

Photo courtoisie

Arbogast __________________

Réponses