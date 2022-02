Voyager à proximité d’une zone de conflit

Est-ce encore possible de voyager en Ukraine ou dans les pays limitrophes, comme la Russie ou la Pologne ? Oui, mais...

Le 25 février à midi, il n’y avait que l’Ukraine et la Biélorussie (Bélarus) sur la liste des pays de niveau 4 (Éviter tout voyage) sur le site d’Affaires mondiales Canada (voyage.gc.ca). Cette liste comprend des pays comme l’Afghanistan...

Ce classement signifie normalement qu’il est impossible d’obtenir de l’assurance voyage ou annulation pour ces destinations. En pleine guerre, il est difficile de se faire soigner ou expatrier... Malgré cela, quelques assureurs québécois offrent encore de l’assurance voyage pour ces pays, dont la Croix Bleue.

Vous devez voyager dans des pays limitrophes pour affaires ou urgence familiale ? Pour l’instant, on peut acheter de l’assurance voyage pour la Pologne, la Slovaquie, la Hongrie, la Moldavie, la Roumanie, les pays baltes (Lithuanie, Lettonie, Estonie), la Géorgie ou la Turquie.

Aller en Russie

Si vous devez aller malgré tout en Russie, ça dépend de votre destination. Ce pays est tout de même le plus grand du monde. Il y a évidemment une différence entre Moscou, Saint-Pétersbourg, la 2e ville du pays située dans le nord-est du pays, et la grande métropole du sud, non loin de l’Ukraine, Rostov-sur-le-Don. Cette dernière fait partie d’une liste d’agglomérations classées niveau 4, avec Belgorod, Briansk, Koursk et Voronej.

Ottawa déconseille aussi tout voyage dans certaines zones russes : Tchétchénie, Daghestan, Ingouchie, Ossétie du Nord et du Sud, Abkhasie ou Transnistrie. L’ambassade canadienne à Moscou n’a aucun moyen de vous aider dans ces endroits dangereux depuis des années.

Assurance annulation

Si vous avez acheté votre billet (ou si vous êtes déjà rendu) avant qu’Ottawa classe votre destination au niveau 4 et que vous annulez votre périple (ou précipitez votre départ), sauf exclusion, l’assureur devrait vous rembourser. Mais si vous achetez votre billet aujourd’hui ou dans les prochains jours, vous ne pourrez avoir d’assurance annulation ni même de couverture médicale.

Voyager ailleurs

Plusieurs lecteurs m’ont fait part de leur inquiétude à prendre l’avion ailleurs en Europe ou même vers des destinations soleil. Ce n’est pas surprenant : quelques sources dans l’industrie du voyage confirment un ralentissement de leurs affaires et même des annulations dès qu’il y a un conflit majeur dans le monde.

Pourtant, il n’y a aucun risque à passer une semaine ou deux à Punta Cana ou à Paris.

CONSEILS