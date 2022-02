3 sorties amusantes en famille

Pour une agréable sortie en plein air avec les enfants, il faut un peu de magie. Et cette magie, on peut la créer en découvrant un nouvel endroit ou une activité amusante.

Voici donc trois valeurs sûres.

Une mésange dans sa main

Photo courtoisie, Bertrand Duhamel

Un des plus beaux moments à vivre en nature pour un enfant, c’est d’attirer une mésange dans sa main en lui tendant des graines de tournesol. Le meilleur endroit pour le faire, c’est au Centre d’interprétation de la nature du lac Boivin (CINLB) à Granby.

Il suffit de se procurer un sac de graines à l’accueil et d’emprunter le sentier déneigé La Prucheraie, une boucle d’un peu plus d’un kilomètre agrémenté d’une passerelle de 400 mètres.

★ Sentier de ski de fond. Boutique à l’accueil. Adulte : 5 $. Enfant (6 à 17 ans) : 3 $.

Glisser ou skier à Terrebonne

Photo courtoisie, GPAT

Sur la Côte Boisée, le système de réservation en ligne est censé contrôler l’achalandage pour que l’on puisse glisser sur tube ou skier sans trop d’attente. La pente se prête bien à l’initiation d’un jeune au ski ou à la planche à neige avec un parent déjà adepte, et ce, pour moins cher qu’une station de ski.

★ Gérée par Groupe Plein Air Terrebonne (GPAT). Location d’équipement. Parc à neige avec deux modules. Vérifiez l’horaire. Ski, planche ou glissade : 14 $ pour les 15 ans et plus, réduction pour les plus jeunes.

De tout au Domaine vert

Photo courtoisie, parc du Domaine vert

Je vous en ai glissé un mot la semaine dernière, mais j’y reviens pour plus de détails. À Mirabel, le parc du Domaine vert se distingue par sa variété d’activités pour lesquelles on peut louer l’équipement. Le choix est vaste : vélo à pneus surdimensionnés (VPS), ski de fond, raquette et glissade sur tubes pour les petits.

★ Réservation d’équipement à l’avance recommandée. Anneau de glace. Vérifiez les conditions pour les activités avant le départ. Entrée par famille : 33 $.

INFO

CINLB : 450 375-3861 • www.cinlb.org

450 375-3861 • La Côte Boisée : 450 471-1933 • www.gpat.ca

450 471-1933 • Parc du Domaine vert : 450 435-6510 • www.domainevert.com

D’AUTRES IDÉES DE SORTIES

Le Zoo Ecomuseum

Situé à Sainte-Anne-de-Bellevue, dans l’ouest de l’île de Montréal, ce parc zoologique accueille et remet sur pattes plusieurs animaux blessés ou orphelins. On y retrouve exclusivement des animaux du Québec.

► www.ecomuseum.ca

Le parc Michel-Chartrand

Médiatisé pour ses chevreuils, ce parc municipal de Longueuil est doté de sentiers de marche, de raquette et de ski de fond. Butte de glissade et rond de glace. Activités conditionnelles à la météo. Équipement à louer.

► www.longueuil.quebec/fr/parc-michel-chartrand

