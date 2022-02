À chacun son bonheur

Tandis que la Saint-Valentin est derrière nous, plusieurs célibataires poussent un soupir de soulagement, simplement parce qu’il peut être dur pour le moral de voir des couples célébrer autour de soi, alors que l’on se retrouve seul un 14 février. Si certains l’appréhendent, d’autres ont appris à vivre leur célibat tout en étant heureux.

Dans Célibataire et heureux, la psychologue américaine Jennifer Taitz s’efforce de valoriser le célibat. Pour ce faire, elle s’appuie sur la psychologie positive et sur de récentes découvertes scientifiques.

On a tous connu des célibataires malheureux recherchant continuellement l’âme sœur, alors d’autres sont heureux dans leur célibat. Tout est une question d’état d’esprit.

Son propre bonheur

Si vous vivez votre célibat harmonieusement, il vous suffit de suivre votre parcours idéalement dans une perspective d’ouverture. Mais pour les personnes incapables d’être heureuses en solitaire la donne est différente. On dit souvent que ceux qui cherchent et qui ne trouvent pas l’âme sœur ont sans doute des attentes trop élevées. Jennifer Taitz leur propose quelques clés.

Parmi celles-ci, la confiance en soi est primordiale et c’est valable tant pour les célibataires heureux et pour les malheureux. D’ailleurs, plusieurs activités sont agréables en solo, on pense notamment aux voyages. Découvrir un endroit seul est un privilège, on fait davantage de rencontres inattendues. Voyager entre amis peut tout aussi être agréable.

L’idée n’est pas que la vie de célibat est préférable à la vie en couple, ou vice versa. Néanmoins, ceux qui auront appris à être heureux seuls le seront plus si un jour ils sont en couple puisque leur bonheur s’appuiera sur eux-mêmes et non sur leur conjoint. On évitera ainsi la dépendance affective.

De plus, l’auteure est d’avis que le mariage est loin d’être un gage de bonheur. Comme plusieurs le diront, vaut certainement mieux vivre seul que mal accompagné.