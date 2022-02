À grand déploiement

Deux ans presque jour pour jour après la sortie d’À tous les vents, qui a connu une courte vie en raison de la pandémie, 2Frères est de retour avec un nouvel album lancé en surprise vendredi, Sous le même toit. Encore une fois, Érik et Sonny Caouette ont fait appel à leurs fidèles collaborateurs : Gautier Marinof et Steve Marin.

Érik Caouette l’admet sans retenue : le fait de voir la pandémie gâcher l’imposante tournée qu’ils avaient prévue pour À tous les vents l’a frustré.

« Je ne te cacherai pas que c’est sûr que ça nous a fait chier. On va se dire les vraies affaires. Mais j’en ai fait le deuil depuis longtemps. »

En même temps, les deux musiciens reconnaissent que le congé forcé du printemps 2020 a tout de même été très salutaire. « Pour nous, c’était presque une bénédiction, remarque Érik. On était déjà à bout et on commençait une tournée qui s’annonçait vraiment épuisante. C’était notre plus grosse tournée à vie et on a été obligé de “tirer la plogue” complètement pendant plusieurs mois. »

Continuer de travailler

Pour le reste de l’année, faute de pouvoir tourner dans les grandes salles, les deux frères Caouette se sont rabattus sur leur tournée acoustique en duo, Déplogué, et aussi sur les spectacles virtuels et les ciné-parcs.

« Notre gérant s’est arrangé pour qu’on ne manque jamais de travail, dit Érik. On a accepté que ce serait moins payant, mais au moins, on pouvait continuer de gagner notre vie. »

C’est au printemps 2021 que les musiciens ont commencé à penser au prochain album. Ils ont contacté plusieurs collaborateurs afin de concevoir ce qui s’avère leur plus imposant disque en carrière.

« Il y a 15 chansons, dit Sonny. Le processus de création a dû prendre huit ou neuf mois. »

À la réalisation, on retrouve Gautier Marinof et Steve Marin. Ce dernier a aussi agi comme directeur artistique du projet, en plus de signer plusieurs chansons du disque.

Repartir pour de bon

Dans quelques semaines, Érik et Sonny Caouette retrouveront leurs musiciens pour préparer leur nouvelle tournée à grand déploiement qui risque d’être véritablement lancée à l’automne.

« On sera six sur la scène, dit Sonny. Il risque d’y avoir un décor, une mise en scène et beaucoup d’éclairage. C’est à peu près ce qu’on avait prévu pour À tous les vents. »

Que peut-on souhaiter à 2Frères pour 2022 ? « Que ça ne referme pas [les salles de spectacle]. Je suis tanné », répond spontanément Sonny.

« On veut que ça reparte pour de bon, renchérit Érik. L’industrie de la musique était déjà fragile [avant la pandémie]. Je comprends les raisons pourquoi les spectacles ont été arrêtés. Mais je pense qu’il faut commencer à trouver des façons de ne plus le faire. »

L’album Sous le même toit est disponible sur le marché. Le groupe 2Frères poursuit sa tournée en duo acoustique Déplogué. Il sera notamment à La Chapelle, à Québec, les 1er et 2 mars. Pour toutes les dates : 2freres.com.

5 chansons racontées

Sous le même toit

« Cette chanson-là a été teintée par la pandémie, dit Érik. Avec tous les confinements qu’on a eus, on a dû apprendre à vivre avec notre famille, à vivre en voyant plus nos conjoints et nos conjointes. »

Le temps perdu

« C’est un texte d’Alexandre Poulin, dit Sonny. Au départ, il nous avait offert une autre chanson. Le texte nous plaisait beaucoup, mais la musique était “très très Alexandre Poulin”. Finalement, Steve [Marin] avait une autre musique qui a inspiré Alexandre pour des nouvelles paroles. Ç’a donné une chanson très touchante. »

Par la fenêtre

« Il y a de quoi dans l’arrangement de cette chanson qui est vraiment le fun, dit Érik. Quand on a entendu la maquette de Steve [Marin], elle ne ressemblait pas du tout à ça. Il fallait avoir de l’imagination un peu ! »

Comme tout l’monde

« Ça fait quelques années que Mathieu Gratton fait une chanson pour le mois de l’autisme, dit Sonny. L’an passé, il nous a contactés et ça nous faisait vraiment plaisir de nous impliquer avec lui. En plus, Mathieu est quasiment une idole de jeunesse avec Crampe en masse ! [rires]. Ç’a été un bonheur de travailler avec lui. On a passé une fin de semaine ensemble, avec Steve Marin, dans un chalet dans le coin de Valcourt. »

Berceuse pour Charlie

« Quand on a participé à En direct de l’univers, mon ex, qui est la mère de ma fille, avait fourni à la production un enregistrement que j’avais fait pour ma fille il y a peut-être huit ans, raconte Sonny. Le lendemain de l’émission, on allait voir le spectacle de Tommy Emmanuel, qui est une de mes idoles depuis longtemps. Eh bien, il est venu faire la chanson à l’émission avec Jean-Benoit Lasanté et Patrick Norman ! Ç’a été super émouvant. » « Quelqu’un chez Musicor a ensuite eu l’idée de mettre la chanson sur l’album, ajoute Érik. J’ai alors dit à notre gérant qu’on devrait entrer en contact avec Tommy Emmanuel pour voir s’il pouvait l’enregistrer. Et il l’a faite dans son studio en Australie ! »