«Bicycle Bob»: le militant du vélo à Montréal n’est plus

Si Montréal a une culture cycliste aussi développée, c’est un peu grâce au militantisme déjanté et visionnaire de « Bicycle Bob », Robert Silverman de son vrai nom, mort la semaine passée à 88 ans.

« Ce que Bob a toujours voulu, c’est la “vélorution”, et je pense qu’il l’a eue ! » se console Raymond Lemieux, qui a participé à ses côtés à plusieurs actions du « Monde à bicyclette ».

Ce collectif, cofondé par M. Silverman, a multiplié les manifestations extravagantes pour faire avancer la cause du vélo à Montréal dans les années 1970 et 1980.

Car à l’époque, les pistes cyclables étaient pratiquement inexistantes. Les vélos étaient formellement interdits dans le métro. Et il était impossible d’aller sur la Rive-Sud à deux roues et sans moteur.

« On n’avait rien pour nous. Aucune infrastructure, aucun intérêt de la part des élus ou de la société québécoise, et l’hiver le plus rigoureux des métropoles. On partait de loin », se souvient Jacques Desjardins­­­, cofondateur du groupe.

Photo d'archives

Moïse à la rescousse

Or, M. Silverman et sa comparse de toujours, Claire Morissette, étaient convaincus que les cyclistes et les piétons méritaient une meilleure place dans la ville dominée par les voitures.

Et ils avaient décidé que d’organiser des coups d’éclat à la fois politiques et loufoques était la meilleure façon de faire valoir leurs idées.

« Une fois, on avait peint une piste cyclable rose sur la rue Marie-Anne, en pleine nuit. Ç’avait été considéré comme un danger public et vite effacé », raconte M. Lemieux en riant.

Le dimanche de Pâques de 1981, M. Silverman s’était plutôt déguisé en Moïse et avait convié les journalistes au pied du pont Jacques-Cartier.

Le Journal rapportait à l’époque qu’il avait ensuite « supplié les dieux de [lui] donner le pouvoir de franchir le cours d’eau par des moyens surnaturels », puisqu’il était impossible d’utiliser le pont à vélo.

Une autre fois, les militants du «Monde à bicyclette» avaient trimballé toutes sortes d’objets encombrants dans le métro — échelles, planches à repasser, éléphant en papier mâché — pour prouver l’absurdité d’y interdire les vélos.

Ces actions de désobéissance civile ont valu à Bob Silverman plusieurs amendes et même quelques nuits en prison.

Photo d'archives

«Mais on était les chouchous des médias », se rappelle M. Desjardins, un sourire dans le voix.

Pour démontrer l’iniquité qui existait entre les automobilistes et les cyclistes dans l’espace, les manifestants avaient aussi «déguisé» leur bécane à l’aide d’une structure en bois et défilé sur la rue Sainte-Catherine, à Montréal, en 1981.

Cette «manifestation spatiale», maintes fois imitée à l’étranger, est encore utilisée aujourd’hui.

Marqué les esprits

Au final, les membres du «Monde à bicyclette» ont surtout persuadé les autorités de prendre au sérieux les droits et la sécurité des cyclistes.

Graduellement, des kilomètres de pistes cyclables ont été aménagés, les bicyclettes ont enfin été permises dans le métro, et il a été possible de se rendre de Montréal à la Rive-Sud de façon sécuritaire à vélo.

En plus de ce legs, plusieurs sont convaincus que Bob Silverman a également marqué les esprits de façon durable.

«Chaque fois que j’entends Valérie Plante dire qu’on va diminuer la place de l’auto, c’est Bob qui lui souffle ça dans l’oreille. [Dans le temps], il apparaissait comme un hurluberlu, mais il avait une vision du monde qui aujourd’hui nous apparaît évidente», témoigne son ami Jacques Desjardins.

«50 ans plus tard, on voit que la vision de Bob Silverman et de ses complices fait partie de l’ADN de Montréal», ajoute André Lavallée, le «père politique du Bixi».

Hommage

Vélo Québec a d’ailleurs fait de M. Silverman un membre honoraire pour souligner sa contribution au Montréal cyclable.

« Je ne sais pas pourquoi il n’est pas plus connu et reconnu ici. Partout où j’allais aux États-Unis, pour le travail, les gens connaissaient “Bicycle Bob” », souligne le PDG de Vélo Québec, Jean-François Rheault.

Photo courtoisie, Fonds le monde à bicyclette

Montréalais, juif, anglophone, Bob Silverman ne s’est «jamais pris au sérieux», glisse Raymond Lemieux.

«Il n’avait pas de souliers à clips, ou même 21 vitesses à son vélo, dit-il, en prenant une pause. Il pédalait lentement, mais il se rendait loin.».

Bob Silverman est mort de vieillesse dans une résidence pour aînés de Val-David, dans les Laurentides, dimanche dernier.

« Il pédale maintenant en paix », a écrit le collectif Encore du monde à vélo.

Qui était Bob Silverman ?