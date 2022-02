Déplacés en Ukraine : l’UE doit se préparer à «une crise de proportions historiques»

L’UE doit se préparer à une crise humanitaire «de proportions historiques» en Ukraine, qui pourrait aboutir à «plus de 7 millions» de personnes déplacées à l’intérieur du pays si l’offensive russe se poursuit, a indiqué le commissaire européen chargé de la gestion des crises, citant une estimation de l’ONU.

«Nous assistons à ce qui pourrait devenir la plus grande crise humanitaire sur notre continent depuis de très nombreuses années (...) nous devons nous préparer à une crise de proportions historiques», a averti dimanche Janez Lenarcic à l’issue d’une réunion à Bruxelles des ministres européens de l’Intérieur.

Tout en notant qu’il restait «extrêmement difficile, en raison de l’intensité des combats, d’établir des estimations correctes», M. Lenarcic a fait état d’un scénario des Nations unies prévoyant jusqu’à «plus de 7 millions de déplacés» en Ukraine en cas d’aggravation du conflit.

Globalement si la guerre se poursuit, «environ 18 millions de personnes seront touchées sur le plan humanitaire», en Ukraine comme dans les États voisins, et on pourrait compter jusqu’à 4 millions de réfugiés ayant fui le pays, a ajouté le commissaire, se référant aux prévisions du Haut Commissariat des Nations unies pour les réfugiés (HCR).

Quelque 368 000 réfugiés ont fui les combats en Ukraine depuis l’invasion russe déclenchée jeudi, dont plus de la moitié sont entrés en Pologne, et leur nombre «continue à augmenter», selon les Nations unies et les autorités polonaises.

Selon le HCR, plus de 160 000 personnes seraient actuellement déplacées à l’intérieur du pays et plus de 116 000 auraient été contraintes de fuir vers les pays européens voisins.