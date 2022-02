Des proches toujours dans le néant 10 ans après le meurtre

Même si 10 longues années se sont écoulées depuis le meurtre tragique de Michel Cardinal, son ancienne conjointe ne perd pas espoir que le coupable paie pour son geste. « Je suis persuadée qu’il y aura une arrestation. Il le faut. »

Comment ne pas perdre espoir malgré les années qui passent et que l’enquête, elle, ne bouge pas ? Isabelle Delaire refuse d’y songer. Pour elle, la seule façon d’honorer le père de ses enfants est de continuer de croire.

« C’est ma bataille. Je ne peux pas baisser les bras », confie la dame qui a été en couple avec Michel Cardinal pendant 11 ans, mais qui était séparée de l’homme au moment où il a été tué, le 27 février 2012.

Le meurtre avait fait couler beaucoup d’encre, à l’époque. L’homme de 45 ans avait été retrouvé sans vie dans le garage de sa résidence du chemin Wexford, à Shannon. L’autopsie avait révélé qu’il avait été battu à mort par un objet contondant, mais le coupable, lui, n’a jamais été identifié.

Difficile à vivre

Dix ans plus tard, les proches de l’homme nagent toujours en plein mystère. Est-ce que le meurtre est lié à la plantation de cannabis découverte dans le garage et qui a pris toute la famille par surprise ? C’est possible. Il s’agit cependant d’une hypothèse parmi d’autres.

Mais au-delà du motif, Isabelle Delaire en appelle à la conscience de celui qui a tué Michel Cardinal.

« Ça doit être difficile de vivre avec ça », soupire la dame, qui continue également de croire que cette personne pourrait être arrêtée pour autre chose et qu’on pourrait ultimement la relier au meurtre. « S’il a tué Michel, il peut faire autre chose. »

Et si l’agresseur de son conjoint fait le choix d’enfouir son secret et qu’on ne le coince pas autrement, peut-être que quelqu’un autour de lui aurait quelque chose à raconter.

« Je sais que c’est cliché, qu’on dit toujours ça, mais c’est sûr qu’il y a quelqu’un, quelque part, qui sait quelque chose. Il ne sera jamais trop tard. »

Si Isabelle Delaire continue de se battre, c’est aussi pour ses deux enfants, qui se sont fait « voler leur père » le 27 février 2012.

« Mon plus vieux m’a dit récemment que le coupable s’était tapé 10 ans de liberté pendant que nous on vit avec ça. »

Des questions sans réponses

Pour les proches de Michel Cardinal, c’est toujours un océan de questions qui demeurent sans réponses.

« Ces questions-là, je me les pose tous les jours depuis 10 ans. Chaque jour. Et il n’y a toujours rien, toujours pas d’arrestation. [...] J’ai de la peine que quelqu’un ait pu lui faire ça, je ne peux pas l’accepter. On ne peut pas laisser ça aller », soupire Isabelle Delaire.

La Sûreté du Québec confirme que son enquête est toujours active et rappelle que toute information peut s’avérer pertinente pour faire débloquer un tel dossier. Centrale de l’information criminelle de la SQ : 1 800 659-4264.

