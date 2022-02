Dissuasion nucléaire: le «jeu dangereux» de Poutine dénoncé

La Campagne internationale pour abolir l’arme nucléaire (ICAN), prix Nobel de la paix en 2017, a dénoncé dimanche le «jeu dangereux» de Vladimir Poutine quant à l’emploi de la dissuasion nucléaire.

• À lire aussi: [EN DIRECT] Suivez les développements du 4e jour de guerre en Ukraine

• À lire aussi: Déplacés en Ukraine : l’UE doit se préparer à «une crise de proportions historiques»

«Le président Poutine joue un jeu dangereux en plaçant les armes nucléaires en état d’alerte au combat. Notre campagne condamne fermement cette action et nous appelons à un cessez-le-feu immédiat, comme au retrait des forces russes d’Ukraine», a indiqué Jean-Marie Collin, porte-parole de l’ICAN France, dans une déclaration envoyée à l’AFP.

«Le monde se rapproche d’une catastrophe nucléaire, ainsi nous exhortons tous les États dotés d’armes nucléaires de retirer le statut d’état d’alerte de leurs arsenaux et de s’abstenir de menacer d’utiliser leurs arsenaux», a-t-il ajouté.

Le 22 janvier 2021 est entré en vigueur le traité sur l’interdiction des armes nucléaires (TIAN). Sa portée reste limitée : parmi la cinquantaine de signataires, ne figure aucun des États détenteurs de l’arme suprême.

Le traité n’a pas non plus été signé par Tokyo, victime des bombes d’Hiroshima et Nagasaki en 1945. Allié indéfectible de Washington, le Japon est en effet très dépendant de la puissance militaire américaine pour assurer sa défense régionale.

Les militants proabolition espèrent pourtant que le Tian stigmatisera les États détenteurs et les poussera à changer de mentalité. «Tous les États, en particulier la France et les autres États disposant d’armes nucléaires, doivent rejoindre le TIAN et participer à minima comme État observateur, en juillet, à la première conférence de ce traité», a insisté Jean-Marie Collin.

À VOIR AUSSI