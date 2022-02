[EN IMAGES] Guerre en Ukraine: un millier de manifestants pour la paix à Montréal

Environ un millier de manifestants ont réclamé, dimanche après-midi, que la Russie mette fin à son invasion de l’Ukraine lors d’un rassemblement organisé sur la Place du Canada, à Montréal.

Les participants rencontrés sur place étaient avant tout inquiets pour leurs proches pris en Ukraine, mais espéraient aussi que les choses s’améliorent en Ukraine.

«J’espère pouvoir faire changer les choses. J’espère que Poutine se retrouvera devant le tribunal», a confié à TVA Nouvelles une manifestante enroulée dans un drapeau ukrainien avec une pancarte demandant la fin de la guerre à la main.

D’autres participants ont expliqué faire de leur mieux pour garder le contact avec leurs familles restées en Ukraine, tout en amassant des dons pour tenter de les aider.

Des politiciens se sont aussi joints à la manifestation, incluant une délégation du Bloc québécois mené par son chef, Yves-François Blanchet.

Le Parti québécois était aussi présent et en a profité pour réclamer un allégement des mesures d’immigration afin de favoriser l’accueil de réfugiés ukrainiens.

«Nous avons un devoir humanitaire de bien faire les choses, d’aider le plus possible et de limiter les barrières inutiles», a exprimé le candidat péquiste dans Marie-Victorin, Pierre Nantel.

