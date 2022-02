Encore 30 à 40 jours d'hiver pour le Québec

Cette semaine, le Québec a connu les températures les plus froides de l’Amérique du Nord : «Même dans l’Arctique, il ne faisait pas aussi froid!» s’est exclamé le météorologue Gilles Brien.

Le Québec aurait connu le mois de janvier le plus froid depuis les 18 dernières années.

Dans les derniers jours, au Lac-Saint-Jean, les températures ont rejoint -45 degrés Celsius.

«C’est un hiver très froid; on a eu le mois de janvier le plus froid depuis 18 ans», a souligné M. Brien.

Les Québécois auront droit à un début de semaine de relâche froid. Toutefois, dès la semaine prochaine, le Québec retrouvera des températures moins extrêmes.

«On devrait avoir un retour à la normale samedi prochain, dans les -1 et -2. Pour le moment, on est très loin des normales», a ajouté M. Brien.

«Il nous reste encore 30 à 40 jours. Et si on écoute la marmotte, c’est encore plus que ça», a conclu le météorologue.

