Espoir pour un homme au bord du désespoir

Je lisais avec empathie la lettre de cet homme au bord du désespoir parce qu’il ne parvenait plus à entrer en érection et qu’il s’attribuait à lui seul toutes les conséquences néfastes que ça avait sur son couple. Je me sers donc de notre exemple personnel à mon chum et moi pour tenter de raviver en lui la flamme de l’espoir.

Mon amoureux vit avec le diabète depuis de nombreuses années, et presque aussi longtemps avec l’impuissance sexuelle qui en découle. Cependant, nous avons une vie sexuelle bien remplie et fort satisfaisante à notre goût.

Je lui souligne qu’il existe un médicament qui redonne au pénis sa « fougue » d’avant. Ce médicament s’appelle le Caverject. Il consiste en une petite injection qui se donne à la base du pénis, plus exactement dans le corps caverneux. Une fois l’injection faite, il suffit de procéder à un doux massage pour que le pénis entre en érection. Et ça dure jusqu’à une couple d’heures.

Je conçois qu’une piqûre ce n’est jamais plaisant, mais mon chum affirme que ce n’est rien en comparaison du plaisir qu’on en retire tous les deux. Il suffit en fait d’accepter d’intégrer la piqûre à nos jeux sexuels pour que ça fasse partie d’un rituel bienfaisant pour lui faire perdre son aspect rébarbatif.

Une femme très satisfaite sexuellement

« Le produit Caverject (Alprostadil) est effectivement indiqué pour le traitement intracaverneux des troubles de l’érection d’origine nerveuse, musculaire, psychogène ou mixte. » Comme tout médicament, il a certaines contre-indications, mais comme il nécessite une ordonnance médicale, le médecin traitant de ce monsieur pourra les lui indiquer.