Faire plaisir à Luc Plamondon

Quiconque a écouté un tant soit peu la radio dans les années 1980 est un jour tombé sur Nuit magique, incontournable succès de Catherine Lara qui inondait les ondes à l’époque.

Aussi bizarre que ça puisse paraître, malgré l’énorme popularité du titre écrit par Luc Plamondon durant les années 1980, il n’en existait pas de reprise connue.

Du moins, jusqu’à ce que Isabelle Blais et Pierre-Luc Brillant en bricolent une relecture dépouillée, destinée à Flashback, un album de reprises de vieux succès oubliés du répertoire francophone.

« Notre gérante Patricia a rencontré Plamondon dans une soirée. Elle lui a dit qu’on l’avait fait, et il était content qu’enfin que quelqu’un la reprenne », raconte Pierre-Luc Brillant.

Aller ailleurs

Nuit magique est l’une des neuf chansons à passer à travers le filtre musical de leur projet matrimonial Comme dans un film.

Sous le même nom de scène, le couple avait accouché de La lune est passée par ici, un album de chansons originales paru en 2019.

De Qu’est-ce que t’es belle (Catherine Ringer et Marc Lavoine) à Si j’étais (Richard Cocciante) en passant par Aimes-tu la vie ? (Boule Noire), Sambo Mambo (France Gall) ou Un soir de pluie (Blues Trottoir), le duo redonne des couleurs folk, bossa-nova et country à ces chansons en maximisant la présence de la contrebasse et du lap steel.

« Certaines reprises peuvent ressembler à l’esprit de la chanson originale, mais pour la plupart, nous sommes vraiment allés ailleurs. C’est devenu une façon de créer », explique Isabelle Blais.

« Escrocs... »

En choisissant des titres moins évidents et en les triturant en studio, le duo Blais-Brillant croit avoir donné une légitimité à un projet qui, par le fait même, ne devient pas simplement un album de reprises de plus sur le marché.

« L’objectif, de toute façon, n’est pas de renflouer nos coffres pour nos fins de mois avec cet album. C’était de donner l’impression que c’est nous qui avons composé les chansons que l’on joue », soulève Pierre-Luc Brillant.

« À chaque fois qu’on les fait, ajoute-t-il, on a l’impression de jouer notre propre matériel. Alors, nous sommes un peu usurpateurs, escrocs... »

Flashback, album de Comme dans un film, disponible depuis le 25 février.