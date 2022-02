La Russie félicite l’Inde pour son abstention lors du vote sur l’Ukraine à l’ONU

La Russie a salué la position «indépendante et équilibrée» de l’Inde après que ce pays se soit abstenu lors d’un vote du Conseil de sécurité des Nations unies condamnant l’«agression» de Moscou contre l’Ukraine.

L’Inde, ainsi que la Chine et les Émirats arabes unis, n’ont pas voté sur la résolution vendredi, une décision conforme à l’équilibre délicat que New Delhi cherche à maintenir entre Moscou et les alliés occidentaux.

«Nous apprécions grandement la position indépendante et équilibrée de l’Inde lors du vote au Conseil de sécurité de l’ONU», a tweeté samedi l’ambassade de Russie en Inde, saluant le «partenariat stratégique spécial et privilégié» entre les deux pays.

L’Inde n’a jusqu’à présent ni condamné explicitement l’offensive russe ni qualifié celle-ci d’invasion.

New Delhi et Moscou ont été proches tout au long de la Guerre froide, une relation qui perdure à ce jour, et la Russie reste le premier fournisseur d’armes de l’Inde.

Samedi, Washington a exhorté Delhi à user de son influence auprès de la Russie pour «protéger l’ordre international fondé sur des règles».

Depuis le début de l’offensive russe en Ukraine, le premier ministre indien Narendra Modi s’est entretenu à la fois avec le président ukrainien Volodymyr Zelensky et le président russe Vladimir Poutine, exprimant son inquiétude face aux violences.

L’Inde a entrepris d’évacuer ses 15 000 de ses ressortissants, pour la plupart des étudiants, bloqués en Ukraine.

Samedi, un groupe d’environ 200 étudiants indiens ayant réussi à se rendre dans les pays voisins de l’Ukraine est arrivé en Inde par le premier de plusieurs vols spéciaux.

Mais des centaines d’autres étudiants bloqués à la frontière polonaise ont passé la nuit de samedi à dimanche sans nourriture, sans abri et sans eau, car les garde-frontières ukrainiens ne les laissaient pas passer, selon le journal Times of India.

Ils ont affirmé que les gardes ne laissaient passer que les citoyens russes, polonais et ukrainiens et exigeaient des pots-de-vin de 200 dollars de chaque étudiant indien.

Le ministre indien des Affaires étrangères a reconnu dimanche que la situation au poste de contrôle vers la Pologne était «difficile» et a invité les étudiants indiens à passer par la Hongrie, la Roumanie ou la Slovaquie.