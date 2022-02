L’Atlanta United résiste et l’emporte

L’Atlanta United a amorcé sa saison de belle façon au Mercedes-Benz Stadium, dimanche, l'emportant 3 à 1 contre le Sporting Kansas City.

L’international américain Dom Dwyer, qui disputait un premier match dans l’uniforme des Five Stripes, a marqué le but d’assurance des siens. Après avoir déjoué le défenseur Andreu Fontas, l’ex-attaquant du Toronto FC s’est retrouvé fin seul devant Tim Melia et il n’a pas raté sa chance, juste avant la fin de la première demie.

Par la suite, le Sporting a tenté de lancer une remontée, mais sans succès. Le Hongrois Daniel Salloi a profité d’un coup de pied de coin pour frapper le ballon au vol et tromper la vigilance de Brad Guzan, donnant une lueur d’espoir au club de Kansas City.

Seulement quatre minutes plus tard, toutefois, le joueur de 17 ans Caleb Wiley a secoué les cordages à ses débuts dans la Major League Soccer (MLS), lui qui a profité d’une échappée pour sceller l’issue du match.

Plus tôt dans le duel, Luiz Araujo avait ouvert le pointage à l’aide d’un léger lob au-dessus de Melia, qui semblait dans tous ses états à la fin de la rencontre.

