Les hôteliers de Québec manquent cruellement de main-d’œuvre

Alors que les touristes devraient être nombreux cet été dans la région de Québec, les hôteliers font face à un manque criant de personnel.

«Comment on va faire pour passer l'été? Le téléphone n'arrête pas de sonner, mais je n'ai pas assez de monde pour y répondre. Je n’aurai pas assez de monde pour ouvrir toutes les chambres. Il faut que quelqu'un quelque part se réveille», lance Michelle Doré, propriétaire de l’Hôtel Champlain, situé dans le Vieux-Québec.

Pour attirer de nouveaux travailleurs, les hôteliers font des pieds et des mains, sans toutefois obtenir les résultats escomptés.

«On va fixer le salaire, on va trouver un stationnement pour cette personne-là. Elle veut commencer tout de suite, OK, on va faire rentrer une personne pour la former le lendemain même si c'est sa journée de congé parce que c'est sa volonté. Eh bien, elle ne se présente pas», déplore Mme Doré.

Selon plusieurs propriétaires d’établissements hôteliers, un allègement des procédures d’immigration constitue une piste de solution.

«Pour faire venir un travailleur étranger, à nous, ça coûte entre 2500 et 5000 dollars. Peut-être qu'on pourrait aussi avoir un petit crédit d'impôt avec ça», déclare Michelle Doré.

Grève au Hilton de Québec

Alors que plusieurs hôteliers recherchent du personnel, les travailleurs syndiqués du Hilton de Québec sont en grève depuis près de 6 mois.

Les deux parties ne s'entendent pas sur la durée de la convention et il n'y a aucune date de négociation à l'horaire. Les syndiqués manifesteront le 6 mars prochain pour souligner les 6 mois de conflit de travail.

«On espère que tout le fait que les mesures sanitaires vont changer, que la restauration va rouvrir, que ça va nous aider à régler [le conflit]», affirme Louise Jobin, présidente du Syndicat des travailleuses et des travailleurs de Hilton Québec, affilié à la CSN.

