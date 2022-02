Les Raptors à la recherche de solutions

Les Raptors de Toronto étaient l’équipe de l’heure avant le match des étoiles dans la NBA, mais ils sont méconnaissables depuis la reprise des activités dans le circuit.

Dans les deux affrontements qu’ils ont disputés depuis leur retour, les représentants de la Ville Reine ont été dominés 125 à 93 contre les Hornets de Charlotte et 127 à 100 face aux Hawks d’Atlanta. Il s’agit de la première fois en 10 ans que le club canadien subit deux revers consécutifs par plus de 20 points d’écart.

À titre comparatif, les Raptors avaient remporté sept des neuf parties qu’ils avaient jouées en février avant le match des étoiles.

Samedi, à la suite du revers contre la formation de la Géorgie, l’entraîneur-chef Nick Nurse a notamment parlé d’un manque de concentration et de préparation de la part des siens. Il a aussi pris le temps d’adresser la question avec ses joueurs.

«Nous avons eu une très longue discussion [après le match], a indiqué le pilote en conférence de presse. Nous ne nous parlons pas de la sorte habituellement, mais nous avons longuement discuté à propos de plusieurs choses. Ils [les joueurs] ne sont pas heureux de ça. Cela n’a toutefois aucune importance. Ce qui est important, c’est comment ils répondront face à cette adversité dans notre prochain match. Nous devons attendre et voir.»

La confiance de VanVleet

Considéré comme l’un des leaders des Raptors, Fred VanVleet était visiblement émotif après la dernière défaite des siens.

«Vous pouvez bien réagir de manière excessive et écrire ce que voulez, je m’en fiche royalement, a-t-il dit aux représentants de la presse. Nous avons très mal joué et tout le monde veut sauter aux conclusions trop rapidement, faire des analyses profondes et identifier ce qui n’a pas fonctionné. On va dire que je n’aurais pas dû participer au match des étoiles et que Pascal [Siakam] n’aurait pas dû aller en vacances.»

«La pause du match des étoiles est au milieu de la saison, a ajouté VanVleet. Nous n’avons pas performé comme nous le souhaitions à notre retour de celle-ci. Je crois toutefois en cette équipe. Je crois que nous serons de retour et que nous allons recommencer à jouer de la bonne façon rapidement. Je prends le blâme pour nos contre-performances et j’ai bien l’intention que cette équipe redevienne ce qu’elle doit être.»

VanVleet et ses coéquipiers auront la chance de retrouver leurs bonnes habitudes et de faire taire les critiques lundi soir, alors qu’ils seront de passage au Barclays Center pour y affronter des Nets de Brooklyn.

